Детский ужас и радость взрослых: забавные фото людей с Сантой

Поэтому каждый, кто надевает красный бархатный костюм и играет роль Санты, действительно должен быть добрым и терпеливым человеком. Ведь им приходится распространять рождественскую магию на сотни детей несколько часов подряд и даже "приручать" тех малышей, которые капризничают и не хотят фотографироваться, передает издание Bored Panda.
На этих забавных фотографиях маленькие дети, которые не смогли усидели на коленях Санты или боялись его, а также взрослые, которые просто любят Рождество, поэтому продолжают возвращаться к такому ритуалу каждый год.
На первом фото видно, что ребенок, пока ждал в очереди, чтобы увидеть Санту, уснул. И когда пришло время для фото, Санта сказал родителям не будить малыша.
Мальчик уснул на Санте
Родители взяли детей для встречи с Сантой, однако они так испугались, что девочка даже решила уйти от него.
Дети не захотели фотографироваться с Сантой
Еще одно фото "не удалось", потому что девочка на нем показывает нецензурный жест. Однако родители считают его любимым фото с их рождественской съемки с Сантой.
Девочки сфотографировались с Сантой
К другому фото прикреплена такая забавная подпись: "Моя мама сказала "Черт" перед Сантой. Его реакция была замечательной".
Мама сфотографировалась с Сантой
На следующей фотографии очень удивила реакция мальчика на сказочных персонажей. Да, он смеется на фото с жутким Крампусом, но испугался хорошего Санту.
Мальчик на фото с Сантой и Крампусом
Другое фото подписано так: "Встретился с Дедом Морозом... Он сказал, что я слишком большой... Мы пошли на компромисс".
Брутальный мужчина и Санта
Родители одели 18-месячную дочь в рождественском стиле для поездки к Санте. Однако она почему-то не была удовлетворена.
Девочке не понравилась одинаковая одежда с Сантой
А ребята, которые уже повзрослели, продолжают посещать Санту, чтобы посидеть на его коленках несколько лет подряд.
Ребята продолжают рождественскую традицию ежегодно
Весело, но одна женщина взяла своих кошек в торговый центр, чтобы посетить Санту, и, как вы видите, все прошло не очень спокойно.
Коты не захотели фотографироваться с Сантой
Одна 92-летняя бабушка сказала, что никогда не видела Санту, поэтому внук решил сопроводить ее накануне Рождества.
Бабушка впервые увидела Санту
Все фото с издания – Bored Panda.