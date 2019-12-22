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Способствует похудению и лишает энергии: самые распространенные мифы о вегетарианстве


Вегетарианство стало образом жизни для многих людей, но одновременно вызвало множество споров. Насколько это новое веяние для украинцев, можно ли похудеть, потребляя только растительную пищу, какой вид вегетарианства выбрать? Ответы на все эти вопросы – ищите ниже.

Виды вегетарианства


Вегетарианство – это большая группа людей, которые отказались от употребления мяса.


Разновидностей вегетарианства очень много:



  • Паскетарианство, когда человек в своем рационе оставляет рыбу. Кстати, это одна из лучших систем или направлений в питании.

  • Лакто-вегетарианство, когда разрешается есть молоко и производные от него продукты, а также мед.

  • Ово-вегетарианство. Тип питания, при котором употребление молока и молочных продуктов исключается, но разрешается наличие в рационе яиц.

  • Лакто-ово-вегетарианство. Самый популярный вид вегетарианства в мире, в меню которого присутствуют яйца, молоко и мед. Оно вызывает наименьшее количество споров среди врачей.


Также есть сыроедение и фруктоедение, но они в Украине не получили распространения. По крайней мере, исторических упоминаний на этот счет нет.


Главная задача диетологов – помирить вегетарианцев и мясоедов. И там, и там есть минусы. Например, несбалансированное вегетарианство действительно может сильно навредить организму. Скажем, если это женщина и она планирует беременность, рождение ребенка, кормление грудью,
– пояснила врач-диетолог Карина Дейнеко.



Вегетарианство объединяет людей, которые отказались от употребления мяса


Откуда пошло вегетарианство


Идеи вегетарианства в мире не новы. И о неупотреблении животной пищи писали еще несколько тысячелетий назад в трудах индусских философов. А сейчас примерно 40% населения Индии считаются вегетарианцами. Современную же теорию питания без мяса развили, как это ни странно, в "потребительских" Соединенных Штатах Америки.


Там диетолог-реформатор Сильвестр Грэм систематизировал знания и уделял много времени пропаганде умеренности в жизни и питании. По его мнению, переедание было первой причиной избыточного веса. Первый официальный вегетарианский союз был организован в Лондоне в середине 19 века. В Киеве же устав вегетарианского объединения утвердили в 1908 году.


Сколько в Украине вегетарианцев


Исследование зоозащитной организации "Открытые клетки Украины" и Киевского международного института социологии в 2017 году показало, что чуть больше 5% населения Украины не потребляют мяса. А это почти 2 миллиона украинцев. От животных продуктов отказываются в основном молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.


Важно! Эта информация устарела и может отличаться от реальных цифр. Скорее всего, сторонников вегетарианства сейчас гораздо больше.


Самые распространенные мифы о вегетарианстве



  • Миф 1. Вегетарианцам не хватает энергии и питательных веществ


Кандидат исторических наук, доцентка Национального университета пищевых технологий Елена Пивоваренко заметила, что эти дискуссии идут даже среди технологов.


Существует множество продуктов, которые способны восполнить недостаток кальция без молочных продуктов. Например, 2-3 столовые ложки кунжута могут компенсировать суточную потребность кальция,
– добавила Дейнеко.


Ведущая 24 канала Дария Кудимова призналась, что не стала менее активной. И после шести лет вегетарианства не уменьшила физические нагрузки, а наоборот.



Вегетарианство не означает отказ от спорта



  • Миф 2. Без мяса невозможно наесться


Врач-диетолог считает, что ключевыми являются привычки человека. Ведь человек получает чувство сытости, употребляя углеводы, белки и жиры.


Во-первых, белок можно компенсировать из многих других продуктов. Например, орехов или бобовых. Во-вторых, я не чувствовала, что мне чего-то не хватало. Единственное, что было – это первое время хотелось есть больше и чаще,
– заметила Кудимова.


Мясо обязательно нужно есть в правильное время и сочетать его с правильными продуктами. В обеденное время – это до 15 часов – в организме человека наблюдается обычно наиболее активная ферментативная способность.



  • Миф 3. Вегетарианство способствует похудению


Дейнека отметила, что первое время человек наоборот набирает вес. Ведь когда он исключает из рациона белок животного происхождения, то чувство сытости начинает получать за счет углеводов. И не всегда правильных.


Первое время, когда я отказалась от мяса, потому что я увеличила употребление каш, то на пару килограммов я поправилась. Но я на них не обратила внимания, потому что гораздо лучше стала себя чувствовать, появилась какая-то легкость в организме,
– призналась ведущая.


Врач-диетолог подытожила, что, к сожалению, вегетарианство для снижения веса не всегда работает.





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