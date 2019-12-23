В регионах Киргизии построят новые школы и больницы

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с состоянием дел социальных учреждений в Ошской и Джалал-Абадской областях. Глава правительства отметил, что поездка в области предварила намеченный правительством комплекс по сдаче в эксплуатацию новых школ и капитальному ремонту зданий действующих учебных заведений в регионах страны. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе правительства Кыргызской Республики

Глава правительства 21 декабря в селе Тепе-Коргон Араванского района Ошской области посетил местную больницу, а после поликлинику №-1 города Джалал-Абад. Премьер-министр прошелся по палатам стационара, ознакомился с условиями содержания пациентов, лично осмотрел медицинское оборудование, поинтересовался насущными вопросами персонала. В беседе с медиками глава правительства изложил позицию государства о том, что в данное стартовала поэтапная господдержка медучреждений.

Также, Мухаммедкалый Абылгазиев проверил как обстоят дела в средних школах Базар-Коргонского района. Здесь большинство учебных заведений находится в неудовлетворительном состоянии, и требуют ремонта и переоснащения. Премьер пообщался с учителями, принял участие в некоторых уроках.

После личного мониторинга объектов социального назначения глава правительства Кыргызстана поручил ответственным руководителям незамедлительно приступить к инженерно-строительным работам новых социальных объектов и подготовить сметы для нуждающихся в капремонтах заведениях.