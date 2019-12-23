C новым годом 2019


 
  • 10:42 – В регионах Киргизии построят новые школы и больницы 
  • 11:14 – В Британии будут продавать лекарства против эпилепсии на основе каннабиса 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 16:26 – Армения закупила новые мощные зенитно-ракетные комплексы | Вооружение Армении 
  • 12:08 – Respect: в сети появился первый тизер к байопику о королеве соула Арете Франклин 
  • 17:53 – Экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян объявлен в розыск 

В Британии будут продавать лекарства против эпилепсии на основе каннабиса


В Британии люди с тяжелой эпилепсией получат доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала следующего года.

Врачи смогут назначать пациентам препарат на основе каннабиса Эпидиолекс уже с 6 января. Его можно принимать людям любого возраста, начиная с 2 лет, сообщает BBC.


Эпидиолекс будут назначать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии, которые вызывают несколько припадков в день – синдрома Леннокса-Гасто и синдрома Драве.


Клинические испытания показали, у некоторых детей пероральный раствор с каннабидиолом может уменьшить количество припадков до 40%.


Ліки від епілепсії на основі марихуани
Лекарства против эпилепсии на основе каннабиса, которые позволили в Британии


Исполнительный директор Эпилептической акции Филипп Ли заявил, что это обнадеживающий шаг, который может изменить жизнь некоторых людей. Однако он добавил, что Эпидиолекс не является "серебряной пулей", ведь еще нужно проделать много работы для "сбора надежных высококачественных доказательств эффективности других лекарственных средств на основе каннабиса".


По подсчетам, в Англии 3000 людей страдают синдромом Драве, а синдромом Леннокса-Гасто – 5000.





  •   Просмотров Сегодня: 0


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Сенат Аргентины легализовал использование марихуаны в медицинских целях
    » Суд Британии отказался признать видом спорта бридж
    » Ученые США нашли способ замедлить развитие эпилепсии
    » Трибулус: принцип действия и эффективность
    » Жительница Британии стала бабушкой в 33 года
    » Ученые нашли способ лечения креветок
    » В Британии вступили в законный брак самые пожилые молодожены в мире
    » В Азербайджане около 100000 тысяч наркоманок | Противные люди
    » Борис призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на Россию
    » 6 верных способов избавиться от импотенции
    » Кэмерон предупредил: ослабление санкций против России приведет к катастрофе
    » Гройсман допускает, что дату выборов может определять закон, а не назначать парламент
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как включить темную тему Instagram для iOS

    • 14:04
    • 22
    • 0

    Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

    • 13:05
    • 30
    • 0

    Respect: в сети появился первый тизер к байопику о королеве соула Арете Франклин

    • 12:08
    • 20
    • 0

    В Британии будут продавать лекарства против эпилепсии на основе каннабиса

    • 11:14
    • 12
    • 0

    В регионах Киргизии построят новые школы и больницы

    • 10:42
    • 12
    • 0

    Способствует похудению и лишает энергии: самые распространенные мифы о вегетарианстве

    • 21:31
    • 55
    • 0

    Детский ужас и радость взрослых: забавные фото людей с Сантой

    • 19:35
    • 58
    • 0

    Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии

    • 16:11
    • 65
    • 0

    До реализации "тайного плана Маска" Tesla осталось представить один автомобиль

    • 16:02
    • 69
    • 0

    Хейли Бибер показала, как выглядела в детстве: нежное фото

    • 16:01
    • 56
    • 0

    Как знаменитости украсили новогоднюю елку: яркая фотоподборка

    • 15:39
    • 52
    • 0

    Рахмон и Путин обсудили вопросы укрепления таджикско-афганской границы

    • 13:29
    • 56
    • 0

    На Площади Республики Еревана зажглись огни главной новогодней елки.

    • 20:53
    • 88
    • 0

    Парламент Молдовы узаконил господдержку для жертв политических репрессий

    • 17:33
    • 94
    • 0

    Армения закупила новые мощные зенитно-ракетные комплексы | Вооружение Армении

    • 16:26
    • 126
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56450
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50563
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47306
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42550
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36422
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35075
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31710
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 29918
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29799
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29765
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22807
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22768
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22292
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19821
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18401
    • 0

    Как включить темную тему Instagram для iOS

    • 14:04
    • 22
    • 0

    Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

    • 13:05
    • 30
    • 0

    Respect: в сети появился первый тизер к байопику о королеве соула Арете Франклин

    • 12:08
    • 20
    • 0

    В Британии будут продавать лекарства против эпилепсии на основе каннабиса

    • 11:14
    • 12
    • 0

    В регионах Киргизии построят новые школы и больницы

    • 10:42
    • 12
    • 0

    Способствует похудению и лишает энергии: самые распространенные мифы о вегетарианстве

    • 21:31
    • 55
    • 0

    Детский ужас и радость взрослых: забавные фото людей с Сантой

    • 19:35
    • 58
    • 0

    Как знаменитости украсили новогоднюю елку: яркая фотоподборка

    • 15:39
    • 52
    • 0

    Хейли Бибер показала, как выглядела в детстве: нежное фото

    • 16:01
    • 56
    • 0

    До реализации "тайного плана Маска" Tesla осталось представить один автомобиль

    • 16:02
    • 69
    • 0

    Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии

    • 16:11
    • 65
    • 0

    Рахмон и Путин обсудили вопросы укрепления таджикско-афганской границы

    • 13:29
    • 56
    • 0

    На Площади Республики Еревана зажглись огни главной новогодней елки.

    • 20:53
    • 88
    • 0

    Парламент Молдовы узаконил господдержку для жертв политических репрессий

    • 17:33
    • 94
    • 0

    Эксперт рассказал о планах Туркменистана по глубокой переработке нефти

    • 14:24
    • 108
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА