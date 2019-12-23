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Respect: в сети появился первый тизер к байопику о королеве соула Арете Франклин


Первый тизер к биографическому фильму Respect уже взрывает сеть. Байопик о легендарной певице, которую называли королевой соула Арете Франклин выйдет на большой экран осенью 2020 года.

Культовая артистка, певица, исполнительница соула и блюза ушла из жизни в августе 2018 года. Однако еще при жизни Арета Франклин успела дать благословение лауреатке Оскара Дженнифер Хадсон сыграть ее в биографическом фильме.


Байопик получил название Respect в честь одного из самых популярных хитов певицы. В 1965 году Отис Реддинг написал песню, а уже через два года она стала "визитной карточкой" Ареты Франклин и ее легендарным суперхитом.


Согласно сюжету биографического фильма, события будут разворачиваться на различных этапах творчества американки, однако не только ее карьера будет в первую очередь показана в фильме. Романтические отношения Ареты Франклин, а также ее связь и отношения с семьей получат не менее важное место в ленте.


Кроме Дженнифер Хадсон, которая сыграет королеву соула, в фильме снимаются Форест Уитакер, Уэйанс, Мэри Джей Блайдж, а также Одра Макдональд. Режиссером биографической картины выступит Лизл Томми, которая известна благодаря работе над "Ходячими мертвецами".


Мировая премьера фильма запланирована на август 2020 года, а в Украине ее можно будет увидеть не раньше, чем в ноябре 2020 года.


Тизер к фильму об Арете Франклин смотреть онлайн: видео










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