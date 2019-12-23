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Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе


Новый год – самый ожидаемый праздник. Чтобы подробнее разобраться, сколько будут отдыхать украинцы в течение новогодних и рождественских праздников в январе 2020 – читайте дальше.

Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете выделить время на отдых. Чтобы добросовестно спланировать праздничные зимние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.


Календарь выходных и праздничных дней в январе 2020



  • 1 января – Новый год (выходной);

  • 6 января – Сочельник (выходной);

  • 7 января – Рождество Христово (выходной);

  • 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

  • 9 января – Святого апостола Стефана;

  • 13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании);

  • 14 января – Старый Новый год (Василия);

  • 18 января – Второй Святой вечер (Щедрый вечер);

  • 19 января – Крещение Господне или Иордан;

  • 20 января – Иоанна Крестителя;

  • 25 января – Великомученицы Татьяны.


Первый день Нового 2020 приходится на среду, Сочельник украинцы будут праздновать на следующей неделе января – в понедельник, а Рождество Христово приходится на вторник. Все граждане Украины будут отдыхать 1 января и 7 января. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.



Украинцы будут отдыхать в январе 10 дней


Дополнительный выходной на Святвечер


На Святвечер 6 января в Украине будет официальный выходной. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю начнут в среду 8 января. Впрочем, дополнительный день для отдыха придется отработать. Поэтому, суббота, 11 января будет рабочей.


Новый год в Украине


Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.


Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.


Новий рік 2020 – рік Білого Щура
Новый год 2020 – год Белой Крысы


Рекомендуется в Новом году не тратить зря время. Будьте решительными и уверенными в себе и не стойте на одном месте. Регулярно занимайтесь спортом, держите тело в тонусе, не ленитесь, будьте аккуратными, найдите себе хобби и постоянно самосовершенствуйтесь.


Главный зимний праздник нужно встречать в хорошем настроении и в веселой компании. Покровитель 2020 года любит хорошо поесть, поэтому праздничный стол должен быть богатым на блюда. Удовольствие Белой Крысе принесет сыр, поэтому не забудьте о основном ингредиенте Нового года. По данным астрологов, людей рожденных в год Лошади в 2020 году ожидает огромный успех, а представители Свиньи наконец дождутся искренней и настоящей любви.


Рождество в Украине


Рождество в Украине – один из самых важных праздников в году, который имеет много древних традиций. Цикл религиозных зимних праздников считается наиболее мистическим из всех. В этот таинственный период гадают на будущее и верят в приметы.


Очень увлекательна традиция в вечер Рождества. Это таинственное угощение называют Святым Вечером, в которое обязательно входят двенадцать (по числу апостолов) постных блюд. Главное блюдо Кутья – символизирует единение с Богом.



Рождество в Украине


14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый Вечер, когда хозяйки готовят двенадцать блюд, но уже не постных. После ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых. Цикл Рождественских праздников завершает Крещение Господне. В период праздников здороваются друг с другом: "Христос родился – Славим Его".


Выходные на зимние праздники





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