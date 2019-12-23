» Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете выделить время на отдых. Чтобы добросовестно спланировать праздничные зимние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.
Первый день Нового 2020 приходится на среду, Сочельник украинцы будут праздновать на следующей неделе января – в понедельник, а Рождество Христово приходится на вторник. Все граждане Украины будут отдыхать 1 января и 7 января. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.
Украинцы будут отдыхать в январе 10 дней
На Святвечер 6 января в Украине будет официальный выходной. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю начнут в среду 8 января. Впрочем, дополнительный день для отдыха придется отработать. Поэтому, суббота, 11 января будет рабочей.
Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.
Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.
Новый год 2020 – год Белой Крысы
Рекомендуется в Новом году не тратить зря время. Будьте решительными и уверенными в себе и не стойте на одном месте. Регулярно занимайтесь спортом, держите тело в тонусе, не ленитесь, будьте аккуратными, найдите себе хобби и постоянно самосовершенствуйтесь.
Главный зимний праздник нужно встречать в хорошем настроении и в веселой компании. Покровитель 2020 года любит хорошо поесть, поэтому праздничный стол должен быть богатым на блюда. Удовольствие Белой Крысе принесет сыр, поэтому не забудьте о основном ингредиенте Нового года. По данным астрологов, людей рожденных в год Лошади в 2020 году ожидает огромный успех, а представители Свиньи наконец дождутся искренней и настоящей любви.
Рождество в Украине – один из самых важных праздников в году, который имеет много древних традиций. Цикл религиозных зимних праздников считается наиболее мистическим из всех. В этот таинственный период гадают на будущее и верят в приметы.
Очень увлекательна традиция в вечер Рождества. Это таинственное угощение называют Святым Вечером, в которое обязательно входят двенадцать (по числу апостолов) постных блюд. Главное блюдо Кутья – символизирует единение с Богом.
Рождество в Украине
14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый Вечер, когда хозяйки готовят двенадцать блюд, но уже не постных. После ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых. Цикл Рождественских праздников завершает Крещение Господне. В период праздников здороваются друг с другом: "Христос родился – Славим Его".