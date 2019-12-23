Как включить темную тему Instagram для iOS

При активации темной темы весь фон становится черным, а текст, логотип Instagram и различные значки перекрашиваются в контрастный белый цвет. Такая система работает и в разделе сообщений, а также в IGTV.
Заметим, что в настройках программы темную тему выбрать нельзя: она автоматически переключается между светлым и темным дизайном в зависимости от настроек iOS.
В Instagram появился темный режим
Для того, чтобы включить темную тему на вашем iPhone, необходимо зайти в "Параметры", далее выбрать пункт "Дисплей и яркость", после чего со светлой темы переключиться на темную.
Как включить темную тему на iPhone
Обновление Instagram с темной темой все еще распространяется, поэтому, если оно недоступно для вашего iPhone, просто подождите и загрузите его позже. Для того, чтобы попробовать темную тему в Instagram стоит только обновить приложение в AppStore.
По данным 9to5Mac, в ближайшем будущем "ночной режим" появится и в приложении Facebook.