Как включить темную тему Instagram для iOS

Что известно об обновлении?

Недавно разработчики Instagram представили темную тему в приложении для операционной системы iOS 13. Заметим, устройства под управлением операционной системы Android получили обновление еще раньше.

При активации темной темы весь фон становится черным, а текст, логотип Instagram и различные значки перекрашиваются в контрастный белый цвет. Такая система работает и в разделе сообщений, а также в IGTV.

Как активировать темную тему?

Заметим, что в настройках программы темную тему выбрать нельзя: она автоматически переключается между светлым и темным дизайном в зависимости от настроек iOS.



В Instagram появился темный режим

Для того, чтобы включить темную тему на вашем iPhone, необходимо зайти в "Параметры", далее выбрать пункт "Дисплей и яркость", после чего со светлой темы переключиться на темную.



Как включить темную тему на iPhone

Когда ждать апдейта?

Обновление Instagram с темной темой все еще распространяется, поэтому, если оно недоступно для вашего iPhone, просто подождите и загрузите его позже. Для того, чтобы попробовать темную тему в Instagram стоит только обновить приложение в AppStore.

По данным 9to5Mac, в ближайшем будущем "ночной режим" появится и в приложении Facebook.