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Как включить темную тему Instagram для iOS


Недавно разработчики Instagram представили темную тему в приложении для операционной системы iOS 13. Заметим, устройства под управлением операционной системы Android получили обновление еще раньше.

Что известно об обновлении?


При активации темной темы весь фон становится черным, а текст, логотип Instagram и различные значки перекрашиваются в контрастный белый цвет. Такая система работает и в разделе сообщений, а также в IGTV.


Как активировать темную тему?


Заметим, что в настройках программы темную тему выбрать нельзя: она автоматически переключается между светлым и темным дизайном в зависимости от настроек iOS.



В Instagram появился темный режим


Для того, чтобы включить темную тему на вашем iPhone, необходимо зайти в "Параметры", далее выбрать пункт "Дисплей и яркость", после чего со светлой темы переключиться на темную.



Как включить темную тему на iPhone


Когда ждать апдейта? 


Обновление Instagram с темной темой все еще распространяется, поэтому, если оно недоступно для вашего iPhone, просто подождите и загрузите его позже. Для того, чтобы попробовать темную тему в Instagram стоит только обновить приложение в AppStore.


По данным 9to5Mac, в ближайшем будущем "ночной режим" появится и в приложении Facebook.





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