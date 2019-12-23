20 манер, которым родители должны научить своих детей

Ребенок может некрасиво вести себя или оскорблять других просто из-за того, что он не знает правил этикета. Ведь иногда дети просто не осознают, что нечестно перебивать, громко говорить или громко смеяться. Мы предлагаем родителям научить детей обязательным манерам, если они хотят воспитать вежливого, доброго и открытого ребенка.

Заметим, что родители должны воспитывать вежливость и доброту у детей на собственном примере, ведь ребенок видит, что делают взрослые и повторяет за ними, передает издание Parents.

20 манер, которым родители должны научить детей: