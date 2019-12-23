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Как выбрать современную и безопасную варочную поверхность для кухни: полезные советы


Казалось бы, что сложного может быть в таком нехитром, на первый взгляд, приборе как кухонная плита? И прогресс зашел далеко вперед, и без достойного совета при выборе этой техники не обойтись. Сегодня мы сделаем обзор варочных поверхностей вместе с одним из лидеров рынка – украинским брендом Pyramida.

Варочная поверхность – техника, без которой не обходится ни одна современная кухня. Сегодня в тренде – встроенная техника. Она придает дому современный вид и занимает меньше пространства. Мы привыкли к кухонным плитам, которые идут как одно целое вместе с духовкой. Однако рынок давно предлагает более современные конструкции – отдельно духовой шкаф, отдельно варочная поверхность.


Такие варочные поверхности новомодные и стильные, а также, что вполне закономерно, очень популярны среди украинцев. При выборе варочной поверхности следует обратить внимание на такие критерии:



  • тип нагрева;

  • размер;

  • материал изготовления поверхности;

  • панель управления;

  • особенности варочных поверхностей.


Сначала нужно определиться, какой тип нагрева подходит вам больше всего. Последним словом техники считают индукционные плиты. Их особенность в том, что в процессе приготовления пищи стеклокерамическая поверхность панели не нагревается, – нагревается только посуда, которая на ней стоит.кухня плита електроплита


Такие плиты вполне безопасны и экономнее обычных электрических, поскольку потребляют ровно столько энергии, сколько нужно для приготовления блюда. Потери тепла фактически не происходит.


Относительно размера, то одним из ключевых параметров является ширина встраивания. Стандартными и наиболее "ходовыми" считают поверхности 60 сантиметров в ширину. Для нешаблонных и узких кухонь (таких, например, как в популярных нынче смарт квартирах) идеально подходят компактные модели 30 и 45 сантиметров в ширину.


С размерами определились, переходим к материалу. Варочные поверхности могут быть выполнены из:



  • эмалированного металла

  • нержавеющей стали

  • стеклокерамики.


Если выбираете нержавеющую сталь, обратите внимание, что варочные поверхности Pyramida изготовлены из высококачественной пищевой стали с низким содержанием углерода, поэтому выдерживают нагрев до 1400 градусов.
Нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304 – безопасна и устойчива к высокой температуре, химическому воздействию.


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Управлять современными плитами удобно и практично. На выбор – механическое (для любителей классики), и более современное – сенсорное управление.


У каждого вида варочных поверхностей – свои особенности. В газовых – газ-контроль, автоподжиг, турбоконфорка. В электрических – 9 уровней нагрева, нагревательные элементы HighLight, таймер, блокировка от детей. "Фишкой" индукционных плит является конфорка Booster: на ней блюдо подогревается гораздо быстрее. Об этих и многих других дополнительных характеристиках вам всегда охотно расскажут консультанты в магазине.


Покупая плиту, обращайте внимание на гарантийные условия производителя и сеть сервисных центров. Pyramida дает 3 года полной гарантии на всю технику и имеет сеть из 80 сервисных центров. Надеемся, эта информация пригодится вам. Не ошибитесь с выбором, и пусть ваша техника прослужит вам долго.










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