Когда украинцам стоит праздновать Рождество: опрос

Дискуссии о дате празднования Рождества: 25 декабря или 7 января в Украине продолжают набирать обороты. Предлагаем вам высказать свое мнение в нашем опросе.

Празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, а 7 января – по юлианскому календарю. И если 7 января был традиционным выходным уже в течение многих лет, то 25 декабря сделали выходным только недавно – в 2017 году.

После образования Православной церкви Украины возникли дискуссии относительно того, нужно ли Украине праздновать Рождество, как и другим странам Европы 25 декабря. Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что церковь не против изменить дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки такой идеи от общества.

А что вы считаете по этому поводу?











Как возникла дата 25 декабря?

Спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря рассказывает: церковная история знает примеры и успешных реформ, и драматических. Празднование Рождества Христова 25 декабря – пример успешной реформы. К концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса в Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, в какой день или даже месяц родился Господь Иисус Христос.

25 декабря так же является условной датой Рождества Христова, как и любая другая. И появилась она по практической причине. В этот день в Римской империи отмечался языческий день непобедимого солнца. Это часть языческого культа, связанного с культом императоров. Чтобы заместить языческий праздник было решено установить праздник в честь Истинного Солнца. Христос называется правдивым солнцем,

– отмечает Евстратий Зоря.

Архиепископ отмечает: спекуляции вокруг даты Рождества неуместны. Но надо учесть и драматические моменты. В 1920-х годах прошлого века ряд православных церквей принял новоюлианский календарь. Он точнее юлианского и григорианского. В нем неподвижные праздники совпадают с григорианским, как Рождество. Впрочем в некоторых церквях возникли разделения, которые до сих пор существуют.