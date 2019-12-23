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Как Украина будет возобновлять диалог с Польшей относительно исторических вопросов


Новоназначенный глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович подчеркнул, что в вопросах исторических украинских захоронений на территории Польши в первую очередь должна идти речь о памяти погибших. Мол, не может быть такого, чтобы сорняки росли на братских могилах.

Именно с чествования человеческого достоинства должен начинаться диалог с Польшей на исторические темы, рассказал Антон Дробович во время своей пресс-конференции.


Сначала мы должны ставить мемориальную табличку "здесь погибли украинцы в таком то году" и за этим местом нужно ухаживать. Мы должны отойти от перетягивания канатов на политической арене и начать историю общения темой человеческого достоинства,
– подчеркнул глава Института нацпамяти.


По его словам, разговор должен начинаться именно с темы прав человека – человек, который умер, имеет право на достойное чествование.


"Я убежден, что мы найдем общий язык по этим вопросам с польской стороной или любым другим. На начало января у меня уже запланирована встреча с польским послом. Я получил два политических сигнала от посольства Польши и польского Института национальной памяти о готовности к конструктивному сотрудничеству", – заявил Антон Дробович.


Говорится о готовности к диалогу между странами на исторические темы и восстановлении многих совместных проектов, которые были ранее.


Детали я сообщу, когда мы уже проведем встречу с нашими коллегами и конкретно договоримся,
– пообещал Дробович.


Он также рассказал, что в некоторых аспектах исторического сотрудничества с Польшей можно изменить ракурс диалога. В частности, по его словам, Архив репрессивных органов Советского Союза может заинтересовать Польшу, Венгрию и другие страны.


"Мы призываем другие страны к содействию создания этого архива. Это очень дорогой проект, и мы его сделаем, если будет содействие. Историю наших отношений с Польшей можно тоже внести в повестку дня этого проекта, ведь поляки тоже могут найти очень много важного и интересного в этих архивах", – убежден глава Института нацпамяти.


Что известно о спорах Украины и Польши на исторические темы?Украина и Польша уже давно не могут прийти к согласию во многих исторических вопросах. В частности, говорится о двусторонних массовых убийствах во время Волынской трагедии, деятельности УПА и тому подобное.

Кроме того, в Польше праворадикалы часто порочат украинские исторические памятники и захоронения.






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