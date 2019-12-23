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Вегетарианцы или мясоеды – у кого тяжелее похмелье


Специалисты давно отметили пользу веганства, а недавно исследователи сделали еще одно открытие: веганы и вегетарианцы больше страдают от похмелья.

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) провели ряд исследований и пришли к выводам, что при похмелье лучше всего помогут продукты с содержанием цинка и витамина В3.


Какие продукты помогают побороть похмелье


Витамин В3 содержится в птице, мясе и рыбе, а также этим витамином богаты авокадо, грибы, арахис и цельнозерновые продукты. А вот цинк содержится в мясе, моллюсках, бобовых, яйцах и молочных продуктах.


Именно витамин В3 и цинк помогают организму контролировать чувство тошноты, учащенного сердцебиения, головокружение и жажду – симптомы похмелья.


Веганский рацион несмотря на все его преимущества, не поможет справиться с похмельем.



Главное о вегетарианстве


Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа – исключение из рациона мяса животных.


Распространены и более суровые виды вегетарианских диет, в частности веганство, его сторонники отказываются от большого количества продуктов животного происхождения в питании и в быту.



Цинк и витамин B3, которые содержатся в мясе помогают организму контролировать симптомы похмелья/Фото: Unsplash


Чтобы быть полезной, растительная диета должна быть тщательно спланированной. Ведь не достаточно просто отказаться от мяса и продуктов животного происхождения.


Именно здоровый растительный рацион и полноценная замена животного белка на растительный (бобовые, соевые продукты, орехи) способствуют уменьшению риска появления многих заболеваний.


Если же вы не едите мяса, впрочем компенсируете это малопитательной едой – ожидать какие-то полезные эффекты для здоровья бесполезно.





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