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Попытки военного решения карабахского конфликта будут иметь катастрофические последствия для Баку | Никол Пашинян

 
Наше правительство с самого начала придерживается конструктивной позиции в вопросе урегулирования Арцахского вопроса и с удовлетворением должен отметить, что это фиксируется и нашими международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха.
Он, в частности, отметил, что концептуально была предложена простая, логичная и понятная формула – решение должно быть приемлемым для народа Карабаха, для народа Армении и для народа Азербайджана.
«Объявив этот принцип, я надеялся, что президент Азербайджана выступит с аналогичным заявлением, что откроет большие возможности для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, мы до сих пор не слышали подобного заявления со стороны главы Азербайджана, и, думаю, что все заинтересованные в урегулировании стороны, международные структуры и партнеры должны поставить перед собой задачу воодушевить президента Азербайджана выступить с подобным заявлением, согласиться с понятной и логической формулой, потому что восприятие, будто сценарий урегулирования конфликта должен удовлетворять представления одной из сторон и игнорировать представления двух других сторон, приводит к тому, что процесс топчется на месте. Тем более считаю, что все поняли – у карабахского конфликта нет военного пути решения. Подобные попытки будут иметь катастрофические последствия именно в первую очередь для Азербайджана, тем более, что, как я неоднократно говорил, за последние полтора года мы приобрели беспрецедентное количество и качество оружия и боеприпасов за последние годы, в Вооруженных силах осуществили и осуществляем реформы, которые повышают боеспособность нашей армии. 
Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что эти действия мы осуществляем не для войны, а для мира, хочу констатировать, что все попытки говорить с позиций силы с Арменией, Арцахом и вообще с армянским народом бессмысленны. И в этом плане Армения играет не только роль гаранта безопасности Арцаха, но и должна играть еще большую роль в вопросе мира в регионе», - заявил Пашинян.


  Источник:FMG NEWS

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