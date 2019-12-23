При выпадении волос | Народная Медицина

При выпадении волос, при сухой коже головы русские знахари рекомендовали следующее: вымыть голову теплой водой без мыла; затем, мягко массируя кожу головы, втереть поваренную соль. Продолжительность манипуляции 10-15 минут. Промыть волосы. Повторить эту процедуру 6 раз. Русские знахари утверждали, что это средство спасало многих от облысения при сухой коже головы.



