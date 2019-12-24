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Новогодняя елка Еревана в тройке самых высоких елок в СНГ

 
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ на Новый год 2020.
Главная елка Армении в Ереване высотой 37 метров заняла второе место в СНГ. В первую десятку самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ вошли елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Астана (25 м) и Кишинев (20 м).
Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Главная елка России высотой 27 метров на Соборной площади Кремля в Москве - это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ.


  Источник:FMG NEWS

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