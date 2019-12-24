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Жителей Украины бесплатно научат пользоваться цифровыми технологиями

Жителей Украины бесплатно научат пользоваться цифровыми технологиями
Власти Украины намерены преодолеть цифровое неравенство, в частности, это касается повышения уровня грамотности населения в IT. Для этого разработана Нацпрограмма цифровой грамотности, рассказал 24 декабря премьер страны Алексей Гончарук. Он пообещал, что компьютерную грамотность люди будут постигать уже с 21 января 2020 года. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Правительства Украины.

Заместитель главы кабмина Михаил Федоров рассказал, что в планах – за 3 года обучить не менее 6 млн украинцев, 70 процентов из них должны быть от 30 лет и старше.

Для обучения населения разработана онлайн-платформа с пятью курсами, которые на безвозмездной основе будут доступны каждому.

Сейчас ведутся переговоры с представителями общественных учреждений: вузов, библиотек, школ по поводу будущего обучения граждан. 

Напомним, что власти Украины получили результаты соцопроса, согласно которым уровень грамотности 53,5 процента населения находится на отметке «ниже среднего». Цифровыми навыками абсолютно не владеют более 15 процентов респондентов. 





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