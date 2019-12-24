География партнерства ЕАЭС станет шире в 2020 году - Варос Симонян

Армения в нынешнем году председательствовала в ЕАЭС, в результате чего интеграционная организация активно выстраивала отношения с третьими странами. Создан задел для того, чтобы в 2020 году было больше партнеров, заявил 23 декабря заместитель министра экономики республики, пишет « Арменпресс ».

Чиновник напомнил, что в 2019 году подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и Сербией. Кроме того, начали действовать документы о партнерстве с Китаем и Ираном. В перспективе, география партнерства может охватить Израиль, Индию и Египет – переговоры с ним уже ведутся, рассказал замминистра.

Варос Симонян подчеркнул, что соглашения о свободной торговле – это не только снижение или обнуление пошлин, но и еще устранение сугубо технических барьеров, которые осложняют наращивание товарооборота.

Высказал чиновник мнение и о самом ЕАЭС. По его словам, интеграционная организация открывает для Армении возможность на упрощенных условиях расширять географию экспорта своих товаров.

Добавим, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее объяснил, почему ЕАЭС и ЕС надо наладить партнерство.