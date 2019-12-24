Казахстан и Иордания провели межмидовские консультации

Политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Иордании 23 декабря прошли в Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана

По информации пресс-службы, на встрече казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД Республики Тауболды Умбетбаев, иорданскую ― Посол Иорданского Хашимитского Королевства в Республике Казахстан Юсуф Абдельгани.

В повестку дня встречи были включены вопросы сотрудничества в консульской сфере, в частности защита прав и интересов физических и юридических лиц двух стран, взаимное упрощения визовых процедур.

Также отмечена заинтересованность сторон в расширении торгово-экономических связей между странами.

В ходе переговоров стороны высоко оценили нынешнее положение двусторонних связей, основанных на взаимоуважении и доверии. Собеседники подчеркнули, что последовательное осуществление визитов на высоком уровне способствует дальнейшему упрочнению казахстанско-иорданских связей по всему спектру сотрудничества.

Добавим, что между Казахстаном и Иорданией дипломатические отношения установлены в феврале 1993 года. Каждый год проводятся двухсторонние встречи в ходе взаимных визитов заинтересованных сторон, а также в рамках участия делегаций обеих стран в международных мероприятиях.