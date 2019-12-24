Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря встретился с председателем исполнительного комитета, исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшем в Ташкент во главе группы наблюдателей от Содружества Независимых Государств для выполнения предписанной миссии на выборах в парламент Узбекистана и местные кенгаши. Об этом сообщили в пресс-службе главы узбекского государства

Глава Узбекистана подчеркнул значимость, проделанной миссией работы на стадии подготовки и непосредственно во время выборов в законодательный орган страны. Сергей Лебедев информируя президента о работе миссии, отметил созданные удобные условия, для выполнения своих обязанностей 180 наблюдателям из стран-участниц исполкома Содружества.

Сергей Лебедев подтвердил, что процесс выборов в парламент республики был проведен без нарушений, с соблюдением всех правил и законодательных норм. Глава миссии наблюдателей отметил прозрачную, свободную, конкурентную борьбу, что явилось доказательством демократичности всенародной акции.

Также, узбекский лидер и руководитель миссии СНГ обсудили аспекты многоуровневых взаимоотношений республики с остальными странами, где важным звеном стало обсуждение вопросов, связанных с председательством Узбекистана в СНГ в наступающем году.