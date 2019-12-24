C новым годом 2019


 
  • 19:04 – Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешили работать в России 
  • 19:00 – Как выбрать современную и безопасную варочную поверхность для кухни: полезные советы 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 20:51 – Попытки военного решения карабахского конфликта будут иметь катастрофические последствия для Баку | Никол Пашинян 
  • 09:30 – Новогодняя елка Еревана в тройке самых высоких елок в СНГ 
  • 17:53 – Экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян объявлен в розыск 

Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ

Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря встретился с председателем исполнительного комитета, исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшем в Ташкент во главе группы наблюдателей от Содружества Независимых Государств для выполнения предписанной миссии на выборах в парламент Узбекистана и местные кенгаши. Об этом сообщили в пресс-службе главы узбекского государства.

Глава Узбекистана подчеркнул значимость, проделанной миссией работы на стадии подготовки и непосредственно во время выборов в законодательный орган страны. Сергей Лебедев информируя президента о работе миссии, отметил созданные удобные условия, для выполнения своих обязанностей 180 наблюдателям из стран-участниц исполкома Содружества.

Сергей Лебедев подтвердил, что процесс выборов в парламент республики был проведен без нарушений, с соблюдением всех правил и законодательных норм. Глава миссии наблюдателей отметил прозрачную, свободную, конкурентную борьбу, что явилось доказательством демократичности всенародной акции.

Также, узбекский лидер и руководитель миссии СНГ обсудили аспекты многоуровневых взаимоотношений республики с остальными странами, где важным звеном стало обсуждение вопросов, связанных с председательством Узбекистана в СНГ в наступающем году.





  •   Просмотров Сегодня: 48


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Состоялись переговоры на высшем уровне между Узбекистаном и Японией
    » Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз
    » Шавкат Мирзиеев назвал узбекские СМИ реальной силой
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Президенты Узбекистана и Туркменистана поговорили по телефону
    » Президент Шавкат Мирзиеев напомнил, что значит родной язык для узбеков
    » Депутат рассказал об историческом шаге Узбекистана
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет в Туркмению
    » Серж Саргсян: Чрезвычайно важно, чтобы выборы своим качеством внушили доверие гражданам Армении
    » Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
    » Премьеры СНГ договорились о сотрудничестве в экономической сфере
    » Страны СНГ будут совместно обустраивать внешние границы Содружества
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    8 неожиданных женских качеств, которые реально заводят мужчин

    • 22:43
    • 11
    • 0

    Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешили работать в России

    • 19:04
    • 15
    • 0

    Чиновник раскрыл предпочтения туркменских абитуриентов в выборе профессии

    • 18:35
    • 20
    • 0

    Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ

    • 17:38
    • 49
    • 0

    Казахстан и Иордания провели межмидовские консультации

    • 16:53
    • 30
    • 0

    Игорь Додон – три года руководства страной

    • 14:22
    • 36
    • 0

    География партнерства ЕАЭС станет шире в 2020 году - Варос Симонян

    • 13:53
    • 43
    • 0

    Жителей Украины бесплатно научат пользоваться цифровыми технологиями

    • 11:20
    • 37
    • 0

    Новогодняя елка Еревана в тройке самых высоких елок в СНГ

    • 09:30
    • 55
    • 0

    Вегетарианцы или мясоеды – у кого тяжелее похмелье

    • 22:42
    • 78
    • 0

    При выпадении волос | Народная Медицина

    • 21:29
    • 74
    • 0

    Попытки военного решения карабахского конфликта будут иметь катастрофические последствия для Баку | Никол Пашинян

    • 20:51
    • 77
    • 0

    Как выбрать современную и безопасную варочную поверхность для кухни: полезные советы

    • 19:00
    • 55
    • 0

    Когда украинцам стоит праздновать Рождество: опрос

    • 18:56
    • 58
    • 0

    Как Украина будет возобновлять диалог с Польшей относительно исторических вопросов

    • 18:55
    • 78
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56451
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50567
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47308
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42552
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36424
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35080
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31715
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30029
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29800
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29785
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22824
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22769
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22296
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19828
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18407
    • 0

    Чиновник раскрыл предпочтения туркменских абитуриентов в выборе профессии

    • 18:35
    • 20
    • 0

    Состоялось заседание Национальной комиссии по модернизации

    • 13:49
    • 16
    • 0

    Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешили работать в России

    • 19:04
    • 15
    • 0

    Игорь Додон – три года руководства страной

    • 14:22
    • 36
    • 0

    Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ

    • 17:38
    • 49
    • 0

    Казахстан и Иордания провели межмидовские консультации

    • 16:53
    • 30
    • 0

    География партнерства ЕАЭС станет шире в 2020 году - Варос Симонян

    • 13:53
    • 43
    • 0

    Жителей Украины бесплатно научат пользоваться цифровыми технологиями

    • 11:20
    • 37
    • 0

    8 неожиданных женских качеств, которые реально заводят мужчин

    • 22:43
    • 11
    • 0

    Новогодняя елка Еревана в тройке самых высоких елок в СНГ

    • 09:30
    • 55
    • 0

    При выпадении волос | Народная Медицина

    • 21:29
    • 74
    • 0

    Попытки военного решения карабахского конфликта будут иметь катастрофические последствия для Баку | Никол Пашинян

    • 20:51
    • 77
    • 0

    Вегетарианцы или мясоеды – у кого тяжелее похмелье

    • 22:42
    • 78
    • 0

    Как Украина будет возобновлять диалог с Польшей относительно исторических вопросов

    • 18:55
    • 78
    • 0

    Когда украинцам стоит праздновать Рождество: опрос

    • 18:56
    • 58
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА