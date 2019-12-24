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Игорь Додон – три года руководства страной

Игорь Додон – три года руководства страной
Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с заявлением по случаю исполнения трех лет избрания его на пост президента. Глава Молдовы в своей речи отметил судьбоносные моменты за период своего президентства. Об этом сообщили в пресс-службе главы молдавского государства.

По словам Игоря Додона, большую работу делали в сложное время — время важных вызовов для страны, и лично для его руководства. Промедление означало проигрыш, существовала необходимость быстрых и слаженных действий в оппонентском политическом окружении, должна была быть установлена верховная власть над всеми подразделениями в том числе над администрацией президента.

Президент Молдовы особо отметил, что в судьбоносной борьбе конституционная власть выстояла и осталась победителем. Глобальная перемена общего климата в государстве представила возможность для форсирования социально-экономического развития страны.

Президент Республики Молдова подчеркнул, что в будущем деятельность всех государственных структур, направленная на благосостояние народа и роста экономики государства будет ещё интенсивнее.

̶  У Республики Молдова есть счастливое будущее не смотря ни на что, и ни на кого, ̶  подвел черту Игорь Додон.

В настоящее время под контролем президента в рамках национальной кампании «Люблю Молдову» в трехстах городах и селах Молдовы возводятся спортивные комплексы, финансирование которых производится из внебюджетных средств. Ещё один масштабный проект по реконструкции 100 детских садов по всей стране реализуется под патронажем первой леди Галины Додон.





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