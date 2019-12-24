Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешили работать в России

В Таджикистане утвердили Соглашение о наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временного трудоустройства на территории Российской Федерации, подписанное раннее в апреле текущего года. Об этом сообщает Avesta.tj.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал указания соответствующим ведомствам принять меры в рамках подписанного ранее документа по трудоустройству граждан Республики на территории РФ.

― Согласно пунктам документа власти страны должны проверять граждан на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличие у них непогашенной или неснятой судимости, ― говорится в сообщении.

Также, надлежащим министерствам Республики даны конкретные поручения по извещению граждан о порядке трудоустройства в России.

Напомним, что 19 декабря 2019 года прошла встреча Путина и Рахмона, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы трудовой миграции, амнистии мигрантов. Тогда же глава Таджикистана встречался с согражданами работающими и учащимися в России.

Отметим, что по данным Центробанка РФ, денежные переводы таджикских мигрантов из России составили около $2,5 млрд ― почти 34% ВВП Таджикистана.

Добавим, что по неофициальным данным в настоящее время на территории РФ нелегально проживает и работает около 1,2 млн граждан Таджикистана.