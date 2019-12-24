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Чиновник раскрыл предпочтения туркменских абитуриентов в выборе профессии

Чиновник раскрыл предпочтения туркменских абитуриентов в выборе профессии
Подавляющее большинство туркменских абитуриентов выбирает профессию врача, учителя, экономиста, юриста, а также стремится изучать иностранные языки. Об этом сказал 23 декабря начальник отдела международных связей Министерства образования Туркменистана Хемра Хайыров, сообщает издание CentralAsia.news.

— Министерство образования Туркменистана в марте этого года разработало и ввело новый порядок признания зарубежных дипломов. Теперь в стране признаются дипломы только престижных зарубежных вузов, — отмечает чиновник.

Так, выбранные туркменской молодёжью направления и специальности должны соответствовать направлениям социальных и гуманитарных наук, указанных в Государственном классификаторе. Это мера дала возможность улучшить качество получаемого за границей высшего образования, а также не допустить перенасыщения кадрами по отдельным специальностям, разъясняет Хайыров.

Дополним, представитель туркменского Минобразования уточнил SNG.Today, что выпускники зарубежных вузов по возвращении на родину подают документы в Министерство. После изучения предоставленных ими бумаг в случае необходимости они проходят дополнительное обучение на базе туркменских вузов, затем сдают экзамены. Процедура признания дипломов проводится четыре раза в год: по одному разу зимой и весной и два раза осенью.





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