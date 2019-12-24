Сумма, выделенная Грузии оборонным бюджетом США на 2020 год, составляет 132 млн долларов

Сегодня опубликован полный текст «Акта об авторизации национальной обороны США» (закон об оборонном бюджете) на 2020 год.



По информации МИД Грузии, сумма, выделенная Грузии в оборонном законе США на 2020 год, значительно выросла и составляет 132 млн долларов, что является самым высоким показателем за всю историю грузино-американских отношений.



МИД Грузии отмечает, что в законе об оборонном бюджете США по-прежнему говорится о непризнании оккупированных Россией регионов Грузии, включая запрет на оказание помощи любой стране, которая признаёт «независимость» Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии.



Акт вступил в силу после его подписания президентом США 21 декабря.

Arthur Azaryan

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