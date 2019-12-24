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Народный защитник провела мониторинг в пенитенциарных учреждениях

В пенитенциарных учреждениях отсутствует свободная от насилия среда, что проявляется в физическом и психологическом насилии среди заключенных, существовании криминальной субкультуры, а также в длительном использовании для не целевого наказания деэскалации, одиночных и камер внутренней классификации, - об этом говорится в результатах мониторинга, проведенного специальной превенционной группой Народного защитника Грузии.

Как сообщили «IPN» в аппарате омбудсмена, специальная превенционная группа в июле и августе 2019 года провела мониторинг в пенитенциарных учреждениях N2, N8, N14 и N15.

По их информации, осуществлены были визиты в крупнейшие учреждения лишения свободы полуоткрытого типа и учреждения заключения и лишения свободы закрытого типа.

В отчете, подготовленном на основании полученной информации, комплексно проанализированы как системные, так и характерные для каждого учреждения аспекты.

«…Согласно информации, полученной специальной превентивной группой, учреждения перегружены и замечен недостаток персонала, из-за этого у администрации есть соблазн переложить функцию «сохранения порядка» и решения конфликтов на неформальных управляющих. Те учреждения, в которых влияние неформального управления высоко, характеризуются физическим и тяжелым психологическим насилием среди заключенных. Психологическое насилие в основном проявляется в вымогательстве, унижении, отвержении и других действиях. Криминальная субкультура особенно замечена в заведениях полуоткрытого типа, где неформальные управители находятся в привилегированном положении и заставляют других заключенных подчиняться неформальным правилам. Выявлено, что заключенные недостаточно осведомлены о своих правах и обязанностях и отказываются осуществлять свое право на подачу жалоб из-за влияния преступной субкультуры и страха репрессий. Следует отметить, что, за небольшим исключением, заключенные не говорят о фактах физического насилия со стороны сотрудников тюрем. В основном они говорят о психологическом насилии и неэтичном обращении.

Серьезной проблемой остается практика длительного, не целевого и в целях наказания помещения заключенных в комнаты деэскалации, которые Народный защитник годами расценивает как жестокое, бесчеловечное и унизительное обращение… Из-за отсутствия служб психосоциальной поддержки или других ресурсов для управления ситуацией администрация на долгое время помещает заключенного с проблемами психического здоровья в комнату для деэскалации. Народный защитник / специальная превентивная группа подчеркивает, что длительное размещение заключенных с психическими проблемами в комнате деэскалации и непредоставление надлежащей психиатрической помощи нарушают Конвенцию о правах лиц с ограниченными возможностями. К сожалению, соответствующие службы не осуществляют эффективное выявление и документирование фактов предполагаемого ненадлежащего обращения», - отмечается в сообщении.
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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