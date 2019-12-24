Между членами сакребуло произошло физическое противостояние
На заседании комиссии по охране окружающей среды тбилисского муниципального собрания (сакребуло) произошло физическое противостояние члена «Национального движения» Левана Хабеишвили и депутата «Грузинской мечты» Георгия Дохтуришвили.
Размолвка началась после того, как раздражение депутатов сакребуло вызвала форма обращения друг к другу.
Леван Хабеишвили требовал, чтобы заседание комиссии покинул присутствовавший там Эрекле Кухианидзе, в противном случае, как заявлял Хабеишвили, он не дал бы депутатам сакребуло возможности начать заседание.
После физического противостояния Леван Хабеишвили покинул заседание.
- Arthur Azaryan
- FMG.NEWS - TBILISI
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