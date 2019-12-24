Washington Times: Грузия входит в число самых проамериканских и демократических стран Восточной Европы

Грузия постоянно сталкивается с российской угрозой и агрессией, одновременно укрепляет свою западную опору экономикой, ориентированной на рост, и усиливает демократические институты. Об этом говорится в аналитической статье Washington Times под названием «Грузия на перекрестке».



Согласно статье, поддержка США Грузии остается неизменной, и, Грузия является стратегически важной в качестве ворот на Кавказ и Центральную Азию.



«Что касается Каспийского, Эгейского и Средиземноморского бассейнов, то черноморские порты Грузии представляют собой жизненно важную транспортную связь между Евразией и Атлантическим пространством. Грузия расположена на линии энергетических потоков из Каспийского региона на Запад. Благодаря расположению в центре нового Шелкового пути и торгового коридора Восток-Запад, Грузия оказалась в фокусе конкуренции между крупными силами», — говорится в статье.



По мнению автора статьи, Грузия является одной из самых проамериканских и демократических стран в Восточной Европе, в которой в 2012 году произошла мирная передача власти, и с тех пор проводятся свободные и справедливые выборы. Согласно статье, Грузия получает высокие оценки практически по всем параметрам прозрачности, верховенства закона, свободы СМИ, развития политических партий и подотчётности власти.



В статье говорится, что месяц назад грузинский парламент не смог принять закон об изменении избирательной системы, который правящая партия «Мечта Грузии» пообещала оппозиции летом. Политический конфликт между большинством и оппозицией вылился в демонстрации в Тбилиси, которые порой носили насильственный характер. «Грузинская мечта» пообещала, что 2024 году страна перейдет на пропорциональное представительство, и призывает оппозицию к диалогу, а не к насилию, которое выгодно только России, — рассказывается в статье.



«В отличие от многих европейских стран, почти 90 процентов населения Грузии называют США другом. Более 70 процентов поддерживают интеграцию в НАТО и ЕС. Из всех наших партнеров по коалиции в Афганистане, Грузия понесла самые большие потери и сегодня представлена там крупнейшим военным контингентом. Грузинские лидеры продолжают позитивный путь вперед», — говорится в статье.



«Политика, ориентированная на рост, далеко идущие реформы рынка капитала и налоговые стимулы, начатые премьер-министром Гергием Гахария, привлекли значительные иностранные инвестиции. При этом в 2020 году новое правительство Грузии столкнется с серьезными политическими проблемами», — указывает автор статьи.



Washington Times пишет, что несмотря на высокую поддержку населением интеграции в ЕС и НАТО, полная интеграция Грузии в евроатлантические институты остается заманчиво — туманной. Автор статьи напоминает о недавних заявлениях президента Франции, и отмечает, что ЕС не хочет расширяться, что привело бы Грузию к полноправному членству в Евросоюзе.



«Российские войска и их марионетки продолжают оккупировать 20 процентов территории Грузии. Российский туризм составляет почти восемь процентов ВВП Грузии, Россия является вторым по величине источником денежных переводов в Грузию. Грузинские акторы, которые пытаются помешать функционированию демократических институтов страны и способствуют нестабильности, дают России больше возможностей для вмешательства. Важно, чтобы эти акторы приняли к сведению призыв Государственного департамента ко всем сторонам вернуться к политическому процессу и избежать насильственных демонстраций. Составляя свои планы на будущее, грузины могут быть уверены, по крайней мере, в одном: в твердой и неизменной поддержке США.



23 октября Палата представителей приняла Закон «О помощи Грузии», в котором вновь подтверждается поддержка США суверенитета Грузии, признается ее приверженность демократическим ценностям и выражено сопротивление российской агрессии. Кроме визитов в Тбилиси вице-президента Майка Пенса и бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, президент Трамп подписал закон о признании сепаратистских регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии оккупированными Россией территориями и запрете оказания финансовой поддержки любой стране, которая признает их независимость, — говорится в статье в Washington Times.

Arthur Azaryan

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