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Минюст Грузии отказывается от выдачи публичной информации об экстрадированном в Россию чеченце

Министерство юстиции отказывается давать публичную информацию по делу Рамзана Ахъядова
Министерство юстиции Грузии отказало неправительственным организациям в предоставлении публичной информации по делу об экстрадированном в Россию этническом чеченце Рамзане Ахъядове.

Центр прав человека и Центр обучения правам и мониторинга затребовали данную информацию уже через суд.

Исполнительный директор Центра прав человека Алеко Цкитишвили заявляет, что Минюст не выдал публичную информацию, поэтому они намерены начать судебное разбирательство.

"Мы затребовали публичную информацию. Нам интересно, в каких условиях содержится РАмзан Ахъядов. Надеюсь, суд обяжет министерство юстиции выдать данную информацию", - завил Цкитишвили.

Адвокат по уголовным делам Центра обучения правам человека и мониторинга Кети Чутлашвили заявляет, чт
о обязательно получат данную информацию от Минюста правовыми путями.

"Нас в частности интересует, осуществил ли Минюст соответствующий мониторинг и какие ответы получил из РФ. Несмотря на обращение, получить информацию от Минюста нам не удалось, поэтому мы решили обратиться в суд", - заявила Чутлашвили.
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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