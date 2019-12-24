Задержанный в Хоби мужчина обвиняет полицию в насилии

Задержанный в Хоби мужчина обвиняет полицию в насилии и требует их наказания.



Мужчину задержала полиция в Хоби в в 23:00 у ресторана и нанесла ему побои, после чего был задержан.Он находился под наблюдением врача в Потийском ИВС.



"Со стороны полиции последовала агрессию, агрессивные слова в адрес моего подзащитного, на что он ответил. И по дороге один из полицейских его ударил. Как заявляет мой подзащитный, насилие над ним имело место и в полицейском управлении.



Он чувствовал себя плохо, у него очень болела голова и было чувство рвоты. После этого мы потребовали проведения медицинской экспертизы и медицинской помощи", - заявила адвокат задержанного Дарико Тордия.

Arthur Azaryan

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