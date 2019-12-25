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Исследователи раскрывают топ-5 секретов долголетия людей, проживших более 100 лет


«Держись лицом к солнцу, и ты не увидишь тени», –

Хелен Келлер.


Исследователи выделяют разные факторы, благодаря которым долгожителям удается доживать до своего почтенного возраста. Вот 5 из них:


1. Сохраняйте позитивный настрой.


Наша жизнь – это сплошные крысиные бега, в которых нет победителя. Однако негативные мысли наносят куда больший вред, чем нам кажется.


Состояние здоровья во многом зависит от наших внутренних вибраций. Если мы являемся людьми скупыми, тщеславными, несущими в себе негатив, это неизбежно отразится на здоровье. Ум оказывает большое влияние на тело и наоборот. Счастливые люди живут дольше, и жизнь их намного более полноценна.


2. Сохраняйте чувство юмора


Видите ли, жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее с мрачным выражением лица и воспринимать все слишком серьезно. Начните относиться к тому, что происходит с вами, с долей иронией. Это умение станет вашим хорошим помощником в жизни.


Смейтесь больше и освободитесь, наконец, от груза прошлого. Это действительно станет для вас лучшим лекарством.


3. Живите умеренно


Мы изнуряем себя, преследуя материалистические цели. К 40 годам мы начинаем чувствовать разочарование, усталость, ненависть к своей работе, но все же продолжаем гонку. И все ради чего? Нет, вам не нужно меньше мечтать. Вовсе нет. Но будет хорошо, если вы начнете практиковать умеренность.


Чем реалистичнее будет цель, тем вы сможете быстрее ее добиться, и тем больше у вас будет времени, чтобы насладиться достигнутым. Это правило так же применимо и к вашему образу жизни. Нет ничего плохого в том, что вам, например, нравится выпить бокал пива или съесть что-то не самое полезное. Просто практикуйте умеренность, и это не повредит вашему здоровью.


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4. Держите мозг в тонусе


Праздный мозг – это мастерская дьявола, говорится в одной старой поговорке. И это правильные слова. Займите себя чем-нибудь. Начните решать головоломки и загадки.


На самом деле, в 21 веке нет никаких проблем с тем, чтобы найти себе и своему мозгу подобное развлечение. YouTube – это просто клондайк подобных шарад и загадок. Воспользуйтесь этим ресурсом.


Держа ум в тонусе, вы поможете своему телу оставаться здоровым как можно дольше.


5. Держите тело в чистоте


Гигиена имеет огромное значение. Мойте руки перед едой и придерживайтесь простых правил личной гигиены.





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