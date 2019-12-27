C новым годом 2019


 
  • 19:46 – В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году 
  • 12:11 – Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 12:11 – Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване 
  • 23:33 – Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото 
  • 18:30 – Сержу Саргсяну предъявили обвинение | В отношении Сержа Саргсяна избрана подписка о невыезде. 

Делайте эти вещи перед сном, и вы будете просыпаться по утрам, полные энергии


Время перед сном имеет сакральный характер. То, что вы делаете, прежде чем отправиться в кровать, определяет качество вашего сна и энергичность, с которой вы проснетесь на следующее утро.


Раньше мне казалось, что ключ к успеху заключается в утренней рутине, но затем я понял, что она не играет никакой роли, если вы просыпаетесь уставшими и безжизненными. Согласитесь, тяжело выбраться из кровати и бодро начать свой день, если вы не выспались и испортили его еще вчера.


Ваш день начинается с предыдущего вечера. Поэкспериментируйте со следующими вещами, прежде чем уснуть.


Очистите свой разум


Каждый новый день наполняет наш разум огромным потоком мыслей, идей, проблем и историй, повторяющихся снова и снова.


Очистите свой разум перед сном. Позвольте всему этому исчезнуть, тем самым избавившись от ночных размышлений и бессонницы.


Попробуйте эти приемы:



  • Запишите свои мысли перед сном,

  • Поговорите со своим партнером о том, как прошел ваш день,

  • Посмотрите какое-то глупое телешоу.


Особенно мне нравится третий пункт. Лично я часто смотрю передачу «Большой ремонт», потому что его простота позволяет убежать от мыслей и сосредоточиться на физическом обустройстве дома. Мне никогда не стать строителем и уж тем более я не собираюсь строить дом или затевать ремонт.


Эта передача не несет для меня никакой смысловой нагрузки. Мне нечему у нее научиться, и меня мало интересует происходящее на экране. Такое абсолютное отключение мозга отлично помогает прочистить разум. Многие из моих друзей говорят, что «отупляющее телевидение» помогает им прогнать мысли перед сном. Попробуйте и вы.


Расслабьтесь


Чтобы подготовиться ко сну, сначала вам нужно немного расслабиться. Присядьте, отдохните, развалитесь на диване, полежите на полу, умоститесь на кровати или выберите свой способ расслабиться.


В какой-то мере расслабление перед сном предполагает переход разума в спокойное состояние. У всех нас есть какое-то занятие, которое помогает снять напряжение. Займитесь им перед сном.


Примите горячий душ


Душ перед сном является отличным способом расслабиться. Важно только время, которое вы проводите наедине с водой, стекающей по всему вашему телу. Звук и движение воды оказывают медитативный эффект, не поддающийся научному объяснению.


Прекратите есть перед сном


Есть перед сном – это плохая идея. Вашему телу нужен отдых, то же касается и желудка.


Одним из способов повысить уровень моей энергии оказалось установление ежедневного «периода голодания». Я ничего не ем с 20.00 и до 7.00. Это дает моему телу достаточно времени на то, чтобы восстановиться и отдохнуть от атаки бесконечного количества калорий, переваривание которых может продолжаться очень долго.


Позвольте организму расслабиться, и откажитесь от поздних перекусов.


Проводите время вместе с партнером


Время, проведенное с любимым (или близкими людьми, если партнера у вас нет), это способ почувствовать связь с другим человеком перед сном.


Днем мы проводим очень много времени за телефонными разговорами и перед экраном компьютера, забывая о том, что в мире существуют еще и люди. Расспросы о том, как прошей чей-то день, помогают отвлечься от себя, а это еще один способ очистить разум.


Постарайтесь перед сном восстановить контакт с миром людей.


Успокойте свои тревоги


Мысли, полные переживаний, не дадут вам уснуть, заставляя мозг работать. Но во сне нельзя решить свои проблемы. Отличной идеей тут станет принятие собственных переживаний и попытка успокоить их до завтрашнего утра, не придумывая ночью никаких планов действий.


Перед уходом ко сну важно выйти из режима поиска возможных решений и переключиться на режим отдыха.


Подумайте обо всем, чего вы достигли


Я обнаружил, что размышления о моих успехах помогает мне уснуть.


Перечисляя в уме все свои сегодняшние успехи, у вас появляется ощущение гордости, что придает смысл прожитому дню. Все ваши сражения становятся оправданными, и эта мысль отлично расслабляет разум перед сном.


Каждый день мы достигаем многих вещей, это может помочь вам подготовиться к завтра.


Не заходите в социальные сети перед сном


Все, что нужно для гарантированной бессонницы, это прочитать какой-то случайный комментарий или сравнить свои успехи с чужими. Когда речь заходит о соцсетях, всегда есть желание прочитать еще один пост, оставить еще один комментарий, узнать больше об еще одном авторе, прочитать еще один забавный факт или ознакомиться с еще одной возможностью.


Посещение социальных сетей перед сном заставляет мозг проходить миллионы миль в час, а это прямая противоположность отдыху. Соцсети провоцируют появление мыслей и являются источником огромного объема информации, поступающей в мозг с большой скоростью. Таким образом точно нельзя расслабиться.


Постарайтесь отключаться от соцсети как можно раньше, чтобы найти время расслабиться и подготовиться к предстоящему дню. Время на соцсети найдется и завтра.


Будьте признательными за какую-то одну вещь


Вам не нужно стремиться к духовной гармонии и быть смиренными. Признательность за что-либо помогает осознать, как много всего у вас уже есть. Ежедневно вы получаете дар – когда что-то идет хорошо среди всех тех вещей, которые идут плохо. И этот дар является отличной темой для рассуждений.


Каждый день в мире происходит что-то специально для вас. Что же это? Ваша машина завелась? Кто-то придержал для вас дверь? Коллега угостил вкуснейшим кофе? Покупатель делал то, чего вы от него хотели? Вы прочитали желаемую книгу? Сегодня многое произошло так, как было задумано, и если вы будете помнить хотя бы что-то одно, то сможете подготовиться к завтрашнему дню и проснуться полными энергии.





  •   Просмотров Сегодня: 13


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Причины бессонницы и эффективные способы уснуть быстро
    » Практикуйте эти 5 упражнений для мозга, и вы станете намного умнее
    » Люди, страдающие бессонницей, не могут забыть плохие ситуации в жизни
    » Ученые: Поздние ужины опасны для сердца
    » От каких продуктов стоит отказаться в разгрузочный день? Советы диетолога
    » Сон в помощь: 6 важных правил для первоклассника
    » Мощный напиток с удивительным результатом для потери веса и тонкой талии
    » Составлены правила идеального сна
    » Составлены правила идеального сна
    » Эксперты рассказали, что никогда не стоит делать, если проснётесь ночью
    » Напиток для похудения с корицей
    » "Экономика Беларуси: снова перед выбором". Видео конференции KEF
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году

    • 19:46
    • 15
    • 0

    Делайте эти вещи перед сном, и вы будете просыпаться по утрам, полные энергии

    • 18:47
    • 18
    • 0

    Беларусь и Россия договорились о балансах экспорта мяса и молока на российский рынок в 2020 году

    • 16:13
    • 22
    • 0

    В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек

    • 15:40
    • 25
    • 0

    Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации

    • 13:42
    • 47
    • 0

    Состоялась пресс-конференция президента Киргизии

    • 13:33
    • 36
    • 0

    Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24

    • 13:06
    • 26
    • 0

    Армения приобрела большую партию зенитных ракет «Оса-АК»

    • 13:03
    • 35
    • 0

    Паника, крики, плач детей, – рассказ пассажиров, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане

    • 12:43
    • 36
    • 0

    Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване

    • 12:11
    • 45
    • 0

    Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины

    • 11:51
    • 30
    • 0

    Туркменистан проведёт нефтегазовые презентации за границей

    • 10:32
    • 39
    • 0

    Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker

    • 10:17
    • 33
    • 0

    Азербайджан разрешил Израилю атаковать Иран со своей территории | israel24.info

    • 09:30
    • 43
    • 0

    Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото

    • 23:33
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56463
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50604
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47315
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42566
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36435
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35089
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31764
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30224
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29834
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29809
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22866
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22778
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22321
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19840
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18434
    • 0

    В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек

    • 15:40
    • 25
    • 0

    Армения приобрела большую партию зенитных ракет «Оса-АК»

    • 13:03
    • 35
    • 0

    Паника, крики, плач детей, – рассказ пассажиров, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане

    • 12:43
    • 36
    • 0

    Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24

    • 13:06
    • 26
    • 0

    Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker

    • 10:17
    • 33
    • 0

    Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване

    • 12:11
    • 45
    • 0

    В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году

    • 19:46
    • 15
    • 0

    Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины

    • 11:51
    • 30
    • 0

    Беларусь и Россия договорились о балансах экспорта мяса и молока на российский рынок в 2020 году

    • 16:13
    • 22
    • 0

    Туркменистан проведёт нефтегазовые презентации за границей

    • 10:32
    • 39
    • 0

    Состоялась пресс-конференция президента Киргизии

    • 13:33
    • 36
    • 0

    Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации

    • 13:42
    • 47
    • 0

    Азербайджан разрешил Израилю атаковать Иран со своей территории | israel24.info

    • 09:30
    • 43
    • 0

    В Дилижане открылся современный медицинский центр

    • 14:39
    • 69
    • 0

    Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото

    • 23:33
    • 57
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА