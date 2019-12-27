Делайте эти вещи перед сном, и вы будете просыпаться по утрам, полные энергии

Время перед сном имеет сакральный характер. То, что вы делаете, прежде чем отправиться в кровать, определяет качество вашего сна и энергичность, с которой вы проснетесь на следующее утро.

Раньше мне казалось, что ключ к успеху заключается в утренней рутине, но затем я понял, что она не играет никакой роли, если вы просыпаетесь уставшими и безжизненными. Согласитесь, тяжело выбраться из кровати и бодро начать свой день, если вы не выспались и испортили его еще вчера.

Ваш день начинается с предыдущего вечера. Поэкспериментируйте со следующими вещами, прежде чем уснуть.

Очистите свой разум

Каждый новый день наполняет наш разум огромным потоком мыслей, идей, проблем и историй, повторяющихся снова и снова.

Очистите свой разум перед сном. Позвольте всему этому исчезнуть, тем самым избавившись от ночных размышлений и бессонницы.

Попробуйте эти приемы:



Запишите свои мысли перед сном,



Поговорите со своим партнером о том, как прошел ваш день,



Посмотрите какое-то глупое телешоу.



Особенно мне нравится третий пункт. Лично я часто смотрю передачу «Большой ремонт», потому что его простота позволяет убежать от мыслей и сосредоточиться на физическом обустройстве дома. Мне никогда не стать строителем и уж тем более я не собираюсь строить дом или затевать ремонт.

Эта передача не несет для меня никакой смысловой нагрузки. Мне нечему у нее научиться, и меня мало интересует происходящее на экране. Такое абсолютное отключение мозга отлично помогает прочистить разум. Многие из моих друзей говорят, что «отупляющее телевидение» помогает им прогнать мысли перед сном. Попробуйте и вы.

Расслабьтесь

Чтобы подготовиться ко сну, сначала вам нужно немного расслабиться. Присядьте, отдохните, развалитесь на диване, полежите на полу, умоститесь на кровати или выберите свой способ расслабиться.

В какой-то мере расслабление перед сном предполагает переход разума в спокойное состояние. У всех нас есть какое-то занятие, которое помогает снять напряжение. Займитесь им перед сном.

Примите горячий душ

Душ перед сном является отличным способом расслабиться. Важно только время, которое вы проводите наедине с водой, стекающей по всему вашему телу. Звук и движение воды оказывают медитативный эффект, не поддающийся научному объяснению.

Прекратите есть перед сном

Есть перед сном – это плохая идея. Вашему телу нужен отдых, то же касается и желудка.

Одним из способов повысить уровень моей энергии оказалось установление ежедневного «периода голодания». Я ничего не ем с 20.00 и до 7.00. Это дает моему телу достаточно времени на то, чтобы восстановиться и отдохнуть от атаки бесконечного количества калорий, переваривание которых может продолжаться очень долго.

Позвольте организму расслабиться, и откажитесь от поздних перекусов.

Проводите время вместе с партнером

Время, проведенное с любимым (или близкими людьми, если партнера у вас нет), это способ почувствовать связь с другим человеком перед сном.

Днем мы проводим очень много времени за телефонными разговорами и перед экраном компьютера, забывая о том, что в мире существуют еще и люди. Расспросы о том, как прошей чей-то день, помогают отвлечься от себя, а это еще один способ очистить разум.

Постарайтесь перед сном восстановить контакт с миром людей.

Успокойте свои тревоги

Мысли, полные переживаний, не дадут вам уснуть, заставляя мозг работать. Но во сне нельзя решить свои проблемы. Отличной идеей тут станет принятие собственных переживаний и попытка успокоить их до завтрашнего утра, не придумывая ночью никаких планов действий.

Перед уходом ко сну важно выйти из режима поиска возможных решений и переключиться на режим отдыха.

Подумайте обо всем, чего вы достигли

Я обнаружил, что размышления о моих успехах помогает мне уснуть.

Перечисляя в уме все свои сегодняшние успехи, у вас появляется ощущение гордости, что придает смысл прожитому дню. Все ваши сражения становятся оправданными, и эта мысль отлично расслабляет разум перед сном.

Каждый день мы достигаем многих вещей, это может помочь вам подготовиться к завтра.

Не заходите в социальные сети перед сном

Все, что нужно для гарантированной бессонницы, это прочитать какой-то случайный комментарий или сравнить свои успехи с чужими. Когда речь заходит о соцсетях, всегда есть желание прочитать еще один пост, оставить еще один комментарий, узнать больше об еще одном авторе, прочитать еще один забавный факт или ознакомиться с еще одной возможностью.

Посещение социальных сетей перед сном заставляет мозг проходить миллионы миль в час, а это прямая противоположность отдыху. Соцсети провоцируют появление мыслей и являются источником огромного объема информации, поступающей в мозг с большой скоростью. Таким образом точно нельзя расслабиться.

Постарайтесь отключаться от соцсети как можно раньше, чтобы найти время расслабиться и подготовиться к предстоящему дню. Время на соцсети найдется и завтра.

Будьте признательными за какую-то одну вещь

Вам не нужно стремиться к духовной гармонии и быть смиренными. Признательность за что-либо помогает осознать, как много всего у вас уже есть. Ежедневно вы получаете дар – когда что-то идет хорошо среди всех тех вещей, которые идут плохо. И этот дар является отличной темой для рассуждений.

Каждый день в мире происходит что-то специально для вас. Что же это? Ваша машина завелась? Кто-то придержал для вас дверь? Коллега угостил вкуснейшим кофе? Покупатель делал то, чего вы от него хотели? Вы прочитали желаемую книгу? Сегодня многое произошло так, как было задумано, и если вы будете помнить хотя бы что-то одно, то сможете подготовиться к завтрашнему дню и проснуться полными энергии.