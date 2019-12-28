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Сон буквально очищает мозг – согласно новым исследованиям


Не обязательно быть профессором, чтобы понять, насколько важен полноценный сон. В конце концов, любой человек, который по какой-то причине не спал всего одну ночь, а потом вынужден был продержаться весь день, расскажет об этом!


Однако учёные продолжают изучать сон и открывают всё новые и новые дополнения к длинному списку причин, по которым важно хорошо спать. Их становится всё больше и больше: от закрепления новых знаний до избавления от болезненных воспоминаний и предотвращения конфликтов с партнёром (представьте себе, это уже доказанный научный факт).


И вот совсем недавно группа исследователей из Бостонского университета сообщила об ещё одной причине, почему сон – просто жизненно необходим. Сон буквально вымывает токсины, в тому числе и те, что могут привести к развитию болезни Альцгеймера, из вашего организма.


«Автомойка» для вашего мозга


Научная работа на эту тему, опубликованная в журнале Science, основана на более ранних исследованиях, которые проводили на мышах. Тогда возникло предположение, что сон физически выводит токсины, которые накапливаются в мозгу вследствие его функционирования. Учёные задались вопросом: а не происходит ли что-то подобное с людьми? Биоинженер Лора Льюис предложила группе добровольцев взять участие в эксперименте, во время которого они должны были спать «под наблюдением» аппарата МРТ.


Результаты исследования буквально поразили!


Лора Льюис обнаружила, что во время «медленноволнового сна» большие и неторопливые волны спинномозговой жидкости «омывают мозг». И показания электроэнцефалограммы помогли понять, почему так происходит. Дело в том, что во время такого сна нейроны начинают синхронно включаться и выключаться. А поскольку все нейроны прекращают на какое-то время свою работу, то уже не нуждаются в большом количестве кислорода. Это означает, что в мозг будет поступать меньше крови. При этом группа учёных зафиксировала, что во время «отдыха» нейтронов, в мозг проникает спинномозговая жидкость, заполняя оставшееся пространство.


Одним словом, если отбросить сложные научные термины: сон позволяет вашему мозгу «принимать ванну». Тем самым – вымываются все токсины, которые накапливаются там за день.


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Хорошие новости для людей с болезнью Альцгеймера и плохие – для тех, кто недосыпает


Открытие учёных – это прекрасные новости для пациентов с болезнью Альцгеймера, ведь оно может открыть путь к новым методам лечения, направленным на «увеличение количества спинномозговой жидкости, которая омывает мозг. Не исключено, что если мы найдём способ, как избавиться от всего «мусора» в мозгу, то это станет настоящим прорывом в науке – не менее важным, чем изобретение фармацевтических препаратов от болезни Альцгеймера.


Данные этого исследования – очень ценные не только в плане лечения людей с болезнью Альцгеймера и другими психическими расстройствами, которые могут быть вызваны накоплением токсинов в мозге. Они очень важны абсолютно для всех людей, которые… спят. То есть – для каждого из нас.


Людям просто жизненно необходимо полноценно спать, чтобы сохранить здоровье мозга. Другого выхода – просто не существует. Уж так он устроен.


Так что в следующий раз, когда вы решите в час ночи просмотреть ещё одну серию любимого сериала или решите провести полночи за работой, вспомните об этом исследовании. Представьте себе наглядно, сколько «мусора» накопилось в вашем мозгу за день. Вы действительно хотите, чтобы он остался там?


Работа и сериалы никуда не убегут. Вы сможете заняться всем, чем пожелаете, на следующий день. А мозг у вас один. Поэтому выключайте свет и спать!





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