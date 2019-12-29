5 привычек, которые помогут сохранить молодость мозга

Каждый из нас знает свой календарный возраст. Тут все очень просто. Достаточно лишь просто сосчитать свечки на торте в день рождения. А знаете ли вы свой биологический возраст?
Эта цифра говорит не только о том, сколько лет вы прожили, но и о том, как эти годы повлияли на работу вашего организма. При этом фактический и биологический возраст не всегда совпадают.
Организм некоторых 80-летних людей работает так, будто они раза в два моложе. У них отличная память и прекрасные результаты когнитивных тестов. Они являются живым примером того, как нужно правильно и красиво стареть.
Как же к этому прийти? Ученые определили несколько простых действий, которые вы можете начать делать уже сегодня, чтобы сохранить свой мозг молодым.
Эксперты говорят, что оптимистичные ожидания относительно собственного старения действительно помогают переносить этот процесс, не теряя ощущения счастья.
Джоэл Крамер, директор отдела нейропсихологии центра памяти и старения при Калифорнийском университете Сан-Франциско говорит: «Оптимисты переносят процесс старения легче и лучше, чем пессимисты». Одна только вера в то, что почтенный возраст вовсе не обязательно предполагает беспомощность и увядание, гарантирует, что ваш мозг будет дольше оставаться молодым.
Допустим, вы по природе не очень оптимистичны. Как же это исправить? У науки есть один простой ответ – благодарность.
Нейробиологи доказали: когда человек сознательно обращает внимание на все позитивные моменты в своей жизни и благодарит за них, нейронные связи в его мозге меняются. Как следствие, ему становится проще видеть все хорошее, что его окружает.
Результаты недавних исследований подтверждают: чем более вы благодарны за то, что имеете, тем медленнее будет стареть ваш мозг.
Времяпрепровождение в кругу друзей является эффективным средством против стресса. В то же время, одиночество может быть столь же вредным для организма, как выкуренные 15 сигарет в день.
Стресс играет решающую роль в процессе старения. «Чем острее стресс, тем более выражены признаки старения клеток в организме», – поясняет Элиза Эпел, психолог при Калифорнийском университете Сан-Франциско.
Словом, если вы сможете победить стресс, то замедлите процесс старения. Общение с приятными людьми – это один из самых эффективных способов решить эту проблему.
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Еще одним эффективным способом снизить стресс и его разрушительные эффекты является медитация. Результаты одного из исследований говорят о том, что биологический возраст тех, кто регулярно медитирует, приблизительно на 7 лет меньше их фактического.
Для того, чтобы почувствовать положительное влияние медитации, вам достаточно уделять этой практике всего несколько минут в день.
Да, именно так. Наконец мы добрались до самого очевидного. Если вы будете целый день валяться на диване, поедая конфеты, ваш мозг и тело состарятся куда быстрее, чем могли бы.
Поэтому все вышеперечисленные советы помогут вам только в том случае, вы изначально совершите самый важный шаг – будете придерживаться основ здорового образа жизни. Речь идет о сбалансированной диете и физической активности каждый день. Извините, но без этого никак.