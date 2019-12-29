5 привычек, которые помогут сохранить молодость мозга

Каждый из нас знает свой календарный возраст. Тут все очень просто. Достаточно лишь просто сосчитать свечки на торте в день рождения. А знаете ли вы свой биологический возраст?

Эта цифра говорит не только о том, сколько лет вы прожили, но и о том, как эти годы повлияли на работу вашего организма. При этом фактический и биологический возраст не всегда совпадают.

Организм некоторых 80-летних людей работает так, будто они раза в два моложе. У них отличная память и прекрасные результаты когнитивных тестов. Они являются живым примером того, как нужно правильно и красиво стареть.

Как же к этому прийти? Ученые определили несколько простых действий, которые вы можете начать делать уже сегодня, чтобы сохранить свой мозг молодым.

1. Думайте о старении позитивно.

Эксперты говорят, что оптимистичные ожидания относительно собственного старения действительно помогают переносить этот процесс, не теряя ощущения счастья.

Джоэл Крамер, директор отдела нейропсихологии центра памяти и старения при Калифорнийском университете Сан-Франциско говорит: «Оптимисты переносят процесс старения легче и лучше, чем пессимисты». Одна только вера в то, что почтенный возраст вовсе не обязательно предполагает беспомощность и увядание, гарантирует, что ваш мозг будет дольше оставаться молодым.

2. Практикуйтесь в искусстве благодарности.

Допустим, вы по природе не очень оптимистичны. Как же это исправить? У науки есть один простой ответ – благодарность.

Нейробиологи доказали: когда человек сознательно обращает внимание на все позитивные моменты в своей жизни и благодарит за них, нейронные связи в его мозге меняются. Как следствие, ему становится проще видеть все хорошее, что его окружает.

Результаты недавних исследований подтверждают: чем более вы благодарны за то, что имеете, тем медленнее будет стареть ваш мозг.

3. Больше общайтесь, проводите время с друзьями.

Времяпрепровождение в кругу друзей является эффективным средством против стресса. В то же время, одиночество может быть столь же вредным для организма, как выкуренные 15 сигарет в день.

Стресс играет решающую роль в процессе старения. «Чем острее стресс, тем более выражены признаки старения клеток в организме», – поясняет Элиза Эпел, психолог при Калифорнийском университете Сан-Франциско.

Словом, если вы сможете победить стресс, то замедлите процесс старения. Общение с приятными людьми – это один из самых эффективных способов решить эту проблему.

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4. Медитируйте.

Еще одним эффективным способом снизить стресс и его разрушительные эффекты является медитация. Результаты одного из исследований говорят о том, что биологический возраст тех, кто регулярно медитирует, приблизительно на 7 лет меньше их фактического.

Для того, чтобы почувствовать положительное влияние медитации, вам достаточно уделять этой практике всего несколько минут в день.

5. Придерживайтесь основ здорового образа жизни.

Да, именно так. Наконец мы добрались до самого очевидного. Если вы будете целый день валяться на диване, поедая конфеты, ваш мозг и тело состарятся куда быстрее, чем могли бы.

Поэтому все вышеперечисленные советы помогут вам только в том случае, вы изначально совершите самый важный шаг – будете придерживаться основ здорового образа жизни. Речь идет о сбалансированной диете и физической активности каждый день. Извините, но без этого никак.