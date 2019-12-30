Хотите жить дольше? Успокойте свой разум

Существует множество теорий долголетия. Большая часть исследований в этой области обосновывает пользу поддерживания постоянной физической и умственной активности человека по мере его старения. Другими словами, эксперты утверждают, что мозговая активность напрямую влияет на продолжительность жизни.

Однако результаты последнего исследования в Институте Блаватника Медицинской школы Гарварда позволяют сделать вывод, что ключ к долголетию может зависеть также от уровня и типа мозговой активности.

Так, авторы исследования обнаружили, что чрезмерная нейронная активность приводит к более низкой продолжительности жизни. Мультизадачность и непрерывное поглощение информации из разных медиаисточников без запланированного времени на отдых или перерывы может приводить к перевозбуждению мозга.

А перегруженный мозг ускоряет возрастные изменения в процессах хранения памяти и мышления. И наоборот, ученые выявили прямую связь между долголетием и более размеренной работой мозга: если человек не будет переутомлять мозг, то проживет дольше.

Конечно, сказать проще, чем сделать. В цифровую эпоху чрезмерная мозговая активность уже стала нормой. Люди всех возрастов то и дело переключаются с одного задания на другое, находясь в постоянных поисках очередного стимула, будь то телешоу или уведомления на смартфоне.

Жажда чувствовать свою связь с миром усиливается во всех возрастных группах. Согласно данным Исследовательского центра Пью, множественные потоки информации повергают нас в перманентное состояние многозадачности, мешая мозгу сосредоточиться, выполнить какое-то одно задание или сделать перерыв. И самое неожиданное здесь то, что на самом деле нормальное старение требует ограничения нейронной активности.

Во время одного из исследований в Гарварде ученые изучили сотни головных мозгов взрослых людей, пожертвованных ими после смерти во благо науки. Эти люди умерли в возрасте от 60 до 100 лет и являлись «когнитивно здоровыми».

Сравнивая генетический материал участников эксперимента разных возрастов, ученые пришли к удивительному и одновременно шокирующему открытию: у людей, умерших в возрастном диапазоне 85-100 лет, наблюдалась меньшая экспрессия генов, связанная с нейронной сверхактивностью, чем у тех, кто умер на десятилетия раньше (в 60-80 лет).

Автор исследования, профессор кафедры генетики в Медицинской школе Гарварда и сооснователь Центра биологии старения Пола Ф. Гленна Брюс Янкнер говорит: «Наше исследование позволяет утверждать, что старение сопровождается аномальной и разрушительной нейронной активностью, которая не только снижает эффективность работы мозга, но и является вредной для здоровья людей и животных, сокращая общую продолжительность их жизни. Полученные нами результаты говорят о возможности влиять на долголетие путем модулирования состояния мозговой активности».

Нейробиолог из Либерского института мозгового развития Майкл МакКоннелл отмечает: «Самое неожиданное здесь то, что нормальное старение требует ограничения нейронной активности в мозгу». Намеренное снижение умственной стимуляции может казаться нелогичным, но это лучший способ сохранить здоровье мозга.

Стремитесь к балансу: поддерживайте активность мозга, но не забывайте выделять время на отдых и перерывы.

Грань между нормальной и чрезмерной мозговой активностью остается размытой. Янкнер говорит: «Провести линию сложно, поскольку использование мозга для новых функций вроде изучения нового языка, обучения игре на новом музыкальном инструменте или выполнения новых заданий положительно сказывается на обучаемости и запоминании». Эти активности отличаются от разрушительных процессов, которые проявляются в виде мышечных спазмов, перепадов настроения, судорог, болезни Альцгеймера, биполярного расстройства и прочих неврологических расстройств.

Глава Центра исследований старения в компании Calico Labs Синтия Кеньон объясняет: «Я считаю, что чрезмерная активность и неконтролируемое возбуждение негативно влияют на мозг. Вы хотите, чтобы ваши нейроны были активны при первой же необходимости и никогда не прекращали своей деятельности».

Но есть и хорошие новости: снижение мозговой активности можно предотвратить. Решить проблемы перевозбужденного мозга можно путем простого изменения поведения, распознавания наступления таких моментов гиперактивности и изменения своих привычек таким образом, чтобы это помогло вам расслабиться.

Редактор Harvard Heart Letter Патрик Дж. Скерретт пишет: «Если работа вас выматывает, мешает спать и заставляет отказываться от развлечений, то сосредоточенность на умственном, физическом и эмоциональном здоровье могут помочь вам сохранить ясность ума по мере старения».

Что же можно сделать, если все это кажется вам очень знакомым? Начните ценить мгновения спокойствия. Планируйте время на себя. Возьмите книгу и устройтесь поудобнее, рисуйте, пишите письма или делайте записи в дневнике. Или, что еще лучше, посидите в тишине, «наблюдая» за мыслями, проносящимися в разуме, пока вы занимаетесь дыхательными упражнениями.

Для достижения ментального спокойствия и физического умиротворения нужна практика, поэтому свободное время должно стать для вас приоритетом. Занесите его в свой распорядок. Если вы обяжете себя ежедневно делать что-то такое, что поможет вам расслабиться или повысить присутствие в собственном теле, а не только в мозгу, то тем самым обеспечите себе более продолжительную и здоровую жизнь.