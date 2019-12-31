C новым годом 2019


 
  • 10:00 – С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!!! 
  • 12:20 – Барак Обама поделился списком любимых книг: что читал экс-президент в 2019 году 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 10:00 – С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!!! 
  • 12:04 – Финансовый гороскоп на 2020 год 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!!!

 
С НОВЫМ ГОДОМ
 
 
Дорогие друзья и партнеры!

Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего с Вами сотрудничества!

 

 

Примите наши искренние поздравления с наступающим 2020 Новым годом!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!

 

 

А первые строчки наших информационных блоков займут новости шоу бизнеса, известия о ваших сенсационных успехах и поменьше новостей из горячих точек!

 

Спасибо всем нашим читателям за доверие и сотрудничество в 2019 году. В новом году обещаем еще больше интересных и актуальных новостей, репортажей с горячих точек, статей от лучших журналистов и много сенсаций и интриг!

Оставайтесь с нами в 2020 году! 


Удачи и с Праздником!

 

P.S. Мы уходим на новогодние каникулы!

Вернемся в начале Нового 2020 Года!!!


 
С НОВЫМ ГОДОМ



  Источник:FMG NEWS

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