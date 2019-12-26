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Вице-премьер Молдовы Александр Фленкя: Контрабанда процветает благодаря Приднестровью

Вице-премьер Молдовы Александр Фленкя: Контрабанда процветает благодаря ПриднестровьюМолдова продолжает терпеть убытки в результате контрабанды. Данная проблема – не новая, известно, что связана она напрямую с Приднестровьем. Тем не менее, ситуация не решается, заявил 25 декабря в интервью молдавский вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя. Чиновник обратил внимание, что жизнь контрабандистам упрощает тот факт, что в Приднестровье нет пошлины на импорт, как в Молдове, пишет «Спутник».

Александр Фленкя констатировал, что бороться с последствиями безрезультатно, пока не будет устранен источник проблемы. Усугубляется все тем, что в контрабанде есть интересы высокопоставленных лиц, там «крутятся» большие деньги.

По мнению ряда экспертов, нелегальная деятельность наносит ущерб Молдове, который может быть почти сопоставим с бюджетом этой республики.

Напомним, что тему контрабанды поднимала ранее Майя Санду, когда возглавляла кабмин Молдовы. Она прямо сказала, что преступная деятельность обогащает «олигархическую верхушку Тирасполя». По ее мнению, контрабанда помогает держаться властям Приднестровья, сообщало EADaily.





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