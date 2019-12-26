Поставленная правительством задача обеспечить Казахстан собственным мясом

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 25 декабря в министерстве сельского хозяйства республики, собрал на расширенное совещание представителей агропромышленного комплекса страны. Главной повесткой обсуждения стали меры по приросту поголовья и увеличения поставок говядины на прилавки торговых точек городов и сёл. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

О ходе работы в этом направлении с докладами выступили руководитель сельхоз ведомства, акимы Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областей, а также бизнесмены, занятые в агарном секторе.

В государстве действует отраслевая программа по улучшению производительности мясного животноводства. В данное время на пастбищах Казахстана численность крупного рогатого скота составляет более 7 миллионов голов. Из них 4,7 миллионов голов для заготовки молочной продукции, 2,3 миллиона голов набирают вес для мясозаготовки. В рамках программы «Агроэкспорт» выделяются оборотные средства для развития откормочных баз. Особое значение придается и кормовому обеспечению к 2021 году запланировано освоить 4 миллиона гектаров под посевы кормовых культур.

Премьер-министр дал задание региональным акиматам вместе с компаниями, занятыми в агробизнесе разработать эффективные модели взаимодействия по ускоренному развитию отечественного мясного конвеера.