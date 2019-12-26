Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что ничего хорошего в плане безопасности и для России, и для Белоруссии не будет от членства Украины в НАТО.
По мнению белорусского президента, было бы лучше, если бы украинские власти пошли курсом, который был сразу после распада СССР.
Лидер республики призвал не винить конкретного украинского политика в том, что сейчас происходит в Украине. В сложившейся ситуации, которая досталась Владимиру Зеленскому, виноваты все украинские президенты.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова далее развивать отношения с соседним государством, оказать поддержку в урегулировании конфликта там.