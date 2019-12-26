Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии

Президент Белоруссиизаявил 24 декабря в интервью « Эхо Москвы », что никакой угрозы безопасности своей страны он не видит, если Украина вступит в НАТО. Он подчеркнул, что свои мысли по этому поводу озвучивал российскому лидеру Владимиру Путину. Хуже НАТО для РФ будет приход радикальных националистов к власти в Киеве, считает Лукашенко. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что ничего хорошего в плане безопасности и для России, и для Белоруссии не будет от членства Украины в НАТО.

По мнению белорусского президента, было бы лучше, если бы украинские власти пошли курсом, который был сразу после распада СССР.

Лидер республики призвал не винить конкретного украинского политика в том, что сейчас происходит в Украине. В сложившейся ситуации, которая досталась Владимиру Зеленскому, виноваты все украинские президенты.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова далее развивать отношения с соседним государством, оказать поддержку в урегулировании конфликта там.