В Ашхабаде начали готовить гидов-переводчиков

В Ашхабаде недавно открылись кратковременные курсы по подготовке гидов-переводчиков для работы в туристических компаниях. Их организовала Школа предпринимателей при Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), сообщает «Бизнес Туркменистан».

— Слушатели по 72-часовой программе в течение двух месяцев будут изучать основные принципы предоставления качественных туристических услуг, — говорится в сообщении.

Разработчики учебной программы курсов ввели в неё три раздела: «Введение в индустрию туризма», «Исторические памятники и природные достопримечательности Туркменистана» и «Организация туристических услуг и планирование туров».

Следует отметить, что около половины занятий посвящены практическому закреплению полученных теоретических знаний. Преподаватели, кроме занятий по иностранным языкам, будут учить слушателей организации туристических услуг, этике и этикету, культуре общения, этике гостеприимства, основам планирования и проведения туров, отмечает издание.

Школа предпринимателей СППТ организует учебные курсы и тренинги также в своих пяти филиалах по всей стране.

Напомним, в Национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана ежегодно проходит международная выставка и конференция «Туризм и путешествие». На мероприятие съезжаются главы и специалисты турагентств многих стран, иностранные инвесторы, аналитики и эксперты рынка мировой туристической индустрии.