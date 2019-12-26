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Глава УГКЦ высказался о возможности признания Римско-католической церковью


Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) рассказал, что Церковь не ищет признания со стороны Римско-католической церкви. Мол, одна из них не является частью другой, а является поместной церковью своего права.

Об этом предстосятель УГКЦ рассказал в комментарии "Радио Свобода".


Когда речь идет о патриаршей достоинство, речь идет не о титуле, не о "шапку", говорится о механизмах организации церковной жизни. И вот на той последней встрече, которую мы имели со Святейшим отцом в июле этого года, мы как раз и говорили о механизмах организации нашей церкви,
 рассказал Святослав.


Резюмируя, он подчеркнул, что Папа Римский Франциск и Римская курия абсолютно готовы помогать главе УГКЦ развивать церковь по всем континентам мира.


Почему речь зашла о признании УГКЦ? В конце июня 2019 глава УГКЦ Святослав заявлял, что попросит у Папы Римского о патриархате для Украинской греко-католической церкви.

После этого в июле впервые состоялась встреча Папы Римского с проводом УГКЦ. Одной ключевых тем должно было быть признание Украинской греко-католической церкви.





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