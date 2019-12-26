Глава УГКЦ высказался о возможности признания Римско-католической церковью

Об этом предстосятель УГКЦ рассказал в комментарии "Радио Свобода".
Когда речь идет о патриаршей достоинство, речь идет не о титуле, не о "шапку", говорится о механизмах организации церковной жизни. И вот на той последней встрече, которую мы имели со Святейшим отцом в июле этого года, мы как раз и говорили о механизмах организации нашей церкви,
– рассказал Святослав.
Резюмируя, он подчеркнул, что Папа Римский Франциск и Римская курия абсолютно готовы помогать главе УГКЦ развивать церковь по всем континентам мира.
Почему речь зашла о признании УГКЦ? В конце июня 2019 глава УГКЦ Святослав заявлял, что попросит у Папы Римского о патриархате для Украинской греко-католической церкви.
После этого в июле впервые состоялась встреча Папы Римского с проводом УГКЦ. Одной ключевых тем должно было быть признание Украинской греко-католической церкви.