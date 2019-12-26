Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа

Как отметил министр энергетики России Александр Новак в комментарии РБК, в Кремле решили, что до Нового года важно договориться о новом транзите газа для европейских покупателей.
Но одновременно заключать долгосрочный контракт на поставку газа Украине, как это было в 2009 году, уже не нужно. Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по реверсу (у европейских трейдеров, которые его поставляют по экспортным трубопроводам в обратном направлении – 24 канал), есть возможность купить у нас, это рынок,
– отметил Новак.
Он убеждает, что в таком случае цена будет рыночной.
"Для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по реверсу у посредников", – добавил Новак.
Ранее появилась информация, что пять украинских компаний уже подписали с российским "Газпромом" соглашения на поставки газа для собственных нужд. Заметим, что в Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России. Запрет действует в течение 4 лет из-за российской агрессии против Украины.
Через некоторое время в российском правительстве опровергли, что "Газпром" может возобновить прямые поставки газа украинским потребителям.