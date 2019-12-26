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Путин в очередной раз вышел на лед: хоккейный матч состоялся на Красной площади – видео

  • 26.12.2019, 11:37,
  • Спорт
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В канун нового года президент России Владимир Путин традиционно вышел на каток. Сделал он это прямо на Красной площади в Москве. Мероприятие проходило в рамках Ночной хоккейной лиги.

Судя по кадрам, которые сейчас распрастраняется в сети, Путин вышел на лед под 11 номером, что является достаточно привычным явлением. Также известно, что игра завершились победой его команды со счетом 8:5. Что не удивительно, большинство шайб забросил именно Путин.


Путін, хокей, Красна площа. Москва, Росія
Команда Путина одержала убедительную победу


Путин вышел на лед на Красной площади: видео







Как и положено, в команду Путина вошли первые люди России, а именно глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды российского хоккея, в частности, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Играли они в красной форме.


Путин сыграл в хоккей: кто был в его команде – смотрите видео









Между тем противостоял Путину и компании соперник в белом. Так, против российского президента играли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, а также подмосковный губернатор Андрей Воробьев.


Смотрите видео, как Путин сыграл в хоккей на Красной площади







Заметим, что Путин традиционно выходит на лед. В свое время, компанию ему составляли даже президент Беларуси Александр Лукашенко и Финляндии Саули Ниинисте. Матчи с участием хозяина Кремля проходят не только в Москве. Однажды такое действо происходило в Сочи.


Как Путин забросил шайбу в хоккейном матче на Красной площади: видео







Что такое Ночная хоккейная лига? Это российская любительская спортивная организация. Она была создана 15 декабря 2011 года ради популяризации хоккея и по инициативе Путина. Тогда нынешний хозяин Кремля занимал должность главы российского правительства. До 20 августа 2012 года она называлась "Русская любительская хоккейная лига". Ее нынешнее название нацелено поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает выйти на лед и сыграть в хоккей, вместо того, чтобы лежать на диване или сидеть перед телевизором.






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