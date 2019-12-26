Зеленский все же назначил скандального любителя России Муравенко главой РГА в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Савранской и Захаровской райгосадминистраций Одесской области Ярославу Жирун и Алексея Осийчука и назначил вместо них новых руководителей. В частности, Захаровскую РГА возглавил одиозный экс-регионал Антон Муравенко.

О назначении Антона Муравенко сообщила пресс-служба главы государства. Его кандидатура была согласована Кабмином еще в начале ноября.

Что известно об Антоне Муравенко

Антон Муравенко в 2013-2014 годах руководил областным коммунальным предприятием "Бюро регионального развития", разрабатывал различные проекты, которые так и не были реализованы. Бывший член "Партии регионов".



Антон Муравенко / facebook.com/anton.muravenko

До недавнего времени был помощником народного депутата экс-регионала Александра Пресмана, в интересах которого развозил по селам продуктовые наборы, иконы и пасхальные подарки для ветеранов Второй Мировой войны и пенсионеров.

Свои взгляды новый глава РГА не скрывает. На его страницах в соцсетях присутствует весь "набор" любителя СССР и России: ветераны, георгиевские ленты, антиукраинские коллажи и прочее.







Очевидно, Муравенко не нравилась и деятельность Украинского института нацпамяти.





