C новым годом 2019


 
  • 14:39 – В Дилижане открылся современный медицинский центр 
  • 20:51 – Попытки военного решения карабахского конфликта будут иметь катастрофические последствия для Баку | Никол Пашинян 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 14:39 – В Дилижане открылся современный медицинский центр 
  • 21:32 – Кайли Дженнер взбудоражила сеть обольстительным образом на рождественской вечеринке: фото 
  • 17:53 – Экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян объявлен в розыск 

Причины бессонницы и эффективные способы уснуть быстро


Сон – одна из базовых потребностей человека, недостаток сна плохо влияет на все стороны жизни человека: от поведения, настроения до психического и физического здоровья и в целом на продолжительность жизни. Однако что делать, когда спать хочется, но заснуть не удается?

Научно потребность сна объясняют тем, что к этому заставляют гены. Ведь деятельность примерно половины наших генов ритмована. Большинство процессов в нашем теле – выработка гормонов, ферментов, изменение артериального давления и температуры тела – зависит от времени суток.


Бессонница – это состояние, когда человек устал и хочет спать, но заснуть не удается. А потому, что утром все равно нужно просыпаться в определенное время, время сна сокращается, человек не высыпается и чувствует себя вялым. То есть, о бессоннице можно говорить лишь в том случае, если оно влияет на качество жизни.




 



Бессонница – что это?


Нарушение сна, обусловленное ослаблением тормозного процесса в коре головного мозга. Является частым симптомом многих болезней.



Стоит также понимать, что есть "ложная бессонница". Она возникает тогда, когда человек проснулся поздно, допустим в 11-12 часов, а в 23.00 уже ложится спать снова, а заснуть не может. Так происходит потому, что организм просто не устал. С такой бессонницей достаточно просто бороться, достаточно просто просыпаться рано.


Оптимальное количество сна зависит от индивидуальных особенностей и возраста человека. Международные рекомендации говорят о том, что идеальное количество сна – от 7 до 9 часов для взрослых и от 8 до 10 часов для подростков.



Следует различать ложное и клиническое нарушения сна


Причины бессонницы


Главная причина бессонницы – стресс. Если вы перенервничали в течение дня, или завтра у вас запланировано важное событие, нервная система находится в возбужденном состоянии и таким образом заснуть сложно.


Чрезмерная активность перед сном. Физические упражнения лучше выполнять в первой половине дня, однако обычный просмотр телевизора, чтение книги тоже активизирует работу мозга, что иногда тоже может вызвать бессонницу.


Вы пропустили время, когда организм был готов спать. Наше состояние подчиняется индивидуальному ритму выброса гормонов. В частности, к вечеру уровень кортизола, который отвечает за чувство бодрости, снижается, и мы хотим спать. Если по какой-то причине вовремя (то есть, когда человека "клонит в сон") лечь не удалось, организм задает команду снова взбодриться. В результате происходит выплеск кортизола и адреналина и человек еще 2-3 часа может не хотеть спать.


Употребление напитков, бодрят – кофе, энергетики, гранатовый сок, зеленый чай.


Определенные заболевания. Речь не о чувстве боли, которое мешает спать, а о гормональных нарушениях или неврологических болезнях.


Как заснуть при бессоннице


Лечение бессонницы лекарственными средствами


Медикаменты из категории снотворных назначаются специалистом. Большинства из них нет в свободной продаже.


Нужно понимать, что прием безрецептурных препаратов тоже должен контролироваться врачом. По крайней мере необходимо знать, что если человек страдает от бессонницы в старшем возрасте, то ему рекомендуют принимать половинную дозу снотворных препаратов, а при отсутствии положительного эффекта следует обратиться к врачу-неврологу, ведь нарушение сна часто связано с неврологическими болезнями или психической неустойчивостью.


Специалисты рекомендуют слушать музыку для сна с легким гипнозом – от бессонницы такое лечение используется даже в медицинских клиниках.


Метод называется энцефалопатия. Функциональное изменение состояния человека достигается специальными алгоритмами составления музыкального ряда. Даже если бессонница является патологией, то музыка для сна способна вылечить 80% пациентов.



Музыка может помочь людям, страдающим бессонницей


Рекомендации для улучшения сна


Самый действенный способ простой – расслабиться. Старайтесь забыть до утра все проблемы и вопросы, которые волнуют – рабочие моменты, семейные заботы.


Для того, чтобы сон был крепким можно принять теплую ванну с добавлением отвара мяты или душицы. Или выпить стакан горячего молока с медом.


Не следует читать книг и смотреть телевизор или пользоваться компьютером.


Важно обследоваться на предмет выявления общих заболеваний, ведь даже бессимптомно остеохондроз может спровоцировать бессонницу.


Также врачи рекомендуют пересмотреть свой рацион питания и регулярно заниматься спортом – это поможет нормализовать сон.


Рекомендуемая бессолевая диета, отказ от алкогольных напитков, минимальное употребление сладостей и выпечки. Физические нагрузки должны быть умеренными и производиться в первой половине дня.





  •   Просмотров Сегодня: 19


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Как мастурбация влияет на сексуальное здоровье женщины
    » Люди, страдающие бессонницей, не могут забыть плохие ситуации в жизни
    » Больше калорий сжигается во время дневного и вечернего отдыха
    » Психологи рассказали, как побороть бессонницу
    » Сон в помощь: 6 важных правил для первоклассника
    » Ученые назвали новые факты о бессоннице
    » Время приема пищи является ключом к правильному питанию
    » Ученые назвали эффективный способ избавления от бессонницы
    » После смерти человека некоторые клетки продолжают жить
    » Шестичасовой сон влияет на организм хуже, чем бессонница
    » Как твой бюстгальтер влияет на качество секса
    » Что делать, если устал от семейной жизни: ответ психолога
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Кайли Дженнер взбудоражила сеть обольстительным образом на рождественской вечеринке: фото

    • 21:32
    • 20
    • 0

    Причины бессонницы и эффективные способы уснуть быстро

    • 20:45
    • 20
    • 0

    5 способов справиться со стрессом, вызванным хронической болью

    • 18:47
    • 33
    • 0

    В Карпатах спасли американского туриста: он заблудился по дороге на Говерлу – фото

    • 16:50
    • 38
    • 0

    Зеленский все же назначил скандального любителя России Муравенко главой РГА в Одесской области

    • 15:12
    • 39
    • 0

    В Дилижане открылся современный медицинский центр

    • 14:39
    • 49
    • 0

    Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии

    • 13:33
    • 52
    • 0

    Глава УГКЦ высказался о возможности признания Римско-католической церковью

    • 13:05
    • 50
    • 0

    Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа

    • 12:17
    • 42
    • 0

    Путин в очередной раз вышел на лед: хоккейный матч состоялся на Красной площади – видео

    • 11:37
    • 39
    • 0

    Голос Америки: Как Трамп поздравлял американцев с Рождеством

    • 10:40
    • 44
    • 0

    Вице-премьер Молдовы Александр Фленкя: Контрабанда процветает благодаря Приднестровью

    • 08:05
    • 45
    • 0

    Поставленная правительством задача обеспечить Казахстан собственным мясом

    • 07:28
    • 39
    • 0

    Исследователи раскрывают топ-5 секретов долголетия людей, проживших более 100 лет

    • 18:47
    • 98
    • 0

    В Ашхабаде начали готовить гидов-переводчиков

    • 13:25
    • 37
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56459
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50592
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47313
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42564
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36432
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35086
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31739
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30178
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29817
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29805
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22856
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22776
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22317
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19837
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18427
    • 0

    В Дилижане открылся современный медицинский центр

    • 14:39
    • 49
    • 0

    Причины бессонницы и эффективные способы уснуть быстро

    • 20:45
    • 20
    • 0

    В Карпатах спасли американского туриста: он заблудился по дороге на Говерлу – фото

    • 16:50
    • 38
    • 0

    Зеленский все же назначил скандального любителя России Муравенко главой РГА в Одесской области

    • 15:12
    • 39
    • 0

    Кайли Дженнер взбудоражила сеть обольстительным образом на рождественской вечеринке: фото

    • 21:32
    • 20
    • 0

    Путин в очередной раз вышел на лед: хоккейный матч состоялся на Красной площади – видео

    • 11:37
    • 39
    • 0

    Голос Америки: Как Трамп поздравлял американцев с Рождеством

    • 10:40
    • 44
    • 0

    Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа

    • 12:17
    • 42
    • 0

    Глава УГКЦ высказался о возможности признания Римско-католической церковью

    • 13:05
    • 50
    • 0

    Казахстан развивает инфраструктуру платных автомобильных дорог

    • 11:44
    • 36
    • 0

    Модернизированная «Вестерн Юнион» начала предоставление услуг населению Таджикистана

    • 13:22
    • 33
    • 0

    В Ашхабаде начали готовить гидов-переводчиков

    • 13:25
    • 37
    • 0

    Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии

    • 13:33
    • 52
    • 0

    Поставленная правительством задача обеспечить Казахстан собственным мясом

    • 07:28
    • 39
    • 0

    Вице-премьер Молдовы Александр Фленкя: Контрабанда процветает благодаря Приднестровью

    • 08:05
    • 45
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА