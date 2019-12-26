В Дилижане открылся современный медицинский центр

Премьер-министр Никол Пашинян
присутствовал на церемонии открытия медицинского центра Дилижана после реконструкции и технического переоснащения. Глава правительства осмотрел медцентр, ознакомился с проведенными работами и созданными условиями.
В рамках программы развития сферы здравоохранения Тавушской области центр тесно сотрудничает с ведущими медцентрами Еревана и задействован в государственных целевых программах здравоохранения.
В 2019 году в рамках программы государственного заказа медцентру Дилижана было выделено 275 млн драмов. Также при медцентре действует первичное звено здравоохранения - поликлиника, роддом, служба "Скорой помощи”.
Медцентр Дилижана обслуживает около 20-25 тыс жителей Дилижана и шести прилегающих общин. В медучреждении работает 175 сотрудников, из которых 30 врачей, при необходимости организуются визиты еще 35 медиков из Еревана. В рамках инвестиционной программы осуществлен капитальный ремонт медучреждения, установлено современное оборудование, что будет способствовать повышению уровня оказываемых населению диагностических, лабораторных, эндоскопических, хирургических, акушерско-гинекологических, терапевтических, амбулаторных и стационарных услуг.