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Азербайджан разрешил Израилю атаковать Иран со своей территории | israel24.info

 
Власти Азербайджана разрешили Израилю наносить удары со своей территории. Неприкрытая агрессия Израиля в отношении Ирана привела к тому, что Тель-Авив нашёл нового партнёра, позволяющего нанести удар по иранской территории. Как ни странно, но таким партнёром для Израиля стал Азербайджан, который позволил Израилю разместить на своей территории беспилотные летательные аппараты, а также, по данным «The New York Times» наносить удары по соседнему государству со своей территории.

«Американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как израильские беспилотники взлетали с баз в Азербайджане и направлялись на юг через иранскую границу. Они также вели фото- и видеосъемку ядерных объектов Ирана и выясняли, обнаружили ли иранские средства ПВО вторжение», – сообщает издание.

Примечателен тот факт, что несколько недель назад в иракских СМИ появились сведения о том, что Израиль использовал для нанесения удара по иранским военным в Ираке беспилотники, которые следовали с территории Азербайджана, что вызывает серьёзнейшую озабоченность касательно такого союза Азербайджана и Израиля против Ирана, тем более, что Азербайджан, при сравнительно небольшой площади, граничит с Россией.


  Источник:FMG NEWS

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