Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации

В Москве 25 декабря прошли узбекско-российские межмидовские консультации. Делегацию Узбекистана возглавил заместитель министра иностранных дел Ильхом Неъматов, делегацию России представлял заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Стороны обсудили реализацию проектов на 2019–2024 года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства

На встрече обсудили вопросы, касающиеся совместного партнёрства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнём, что в рамках государственных визитов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году посетил Россию, а в 2018 году президент России Владимир Путин прилетал в Узбекистан, на которых были обсуждены вопросы взаимного развития экономик и области стратегических капиталовложений. На данный момент в ходе исполнения этих договорённостей контролируется реализация проектов на 2019–2024 годы, на сумму более 25 миллиардов долларов.

Также отметим, что за последние два года объём товарооборота между странами увеличился в 1,5 раза. С января по ноябрь текущего года сумма взаимной торговли составила 5,8 миллиардов долларов, что составляет 114,1% от показатель прошлого года.

Так как обе стороны придают максимальное значение развитию отношений между регионами двух стран, узбекские области наладили эффективную связь с более 70 регионами России.

Также на 2020 год запланированы мероприятия с участием двух стран, касающиеся экономических вопросов партнёрства, в том числе 3-я международная промышленная выставка «Expo-Russia Uzbekistan 2020» и Ташкентский бизнес-форум, которые пройдут с 22 по 24 апреля. Выставка нацелена на содействие взаимного развития экономик Узбекистана и России.