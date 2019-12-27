Состоялась пресс-конференция президента Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 25 декабря провёл пресс-конференцию по итогам 2019 года. Глава государства рассказал о достигнутых результатах, планах на будущий год и ответил на вопросы журналистов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

В своём выступлении Сооронбай Жээнбеков рассказал о направлениях находящихся под особым контролем президента, приоритетах внешней политики государства, усилиях правительства по развитию регионов, о промежуточных результатах программы цифровизации.

Глава государства выделил первостепенные задачи, такие как проблема обеспечения населения чистой водой, необходимость поступательного развития энергетической отрасли, недостатки в транспортной и коммуникационной сферах, важность привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, увеличение экспортного потенциала, совершенствование судебно-правовой системы и борьбы с коррупцией.

Пресс-конференция продолжалась более трех часов, но из 188 журналистов только 29 представителей СМИ смогли задать около полусотни вопросов.

Участники пресс-конференции услышали ответы руководителя страны по вопросам касающимся внешней политики страны, проведения выборов в парламент, важных аспектов реформы системы образования, насущных экологических проблем, защиты прав женщин, роли и степени важности участия Киргизии в ЕАЭС, свободы слова, миграционной политики и проблем в горнодобывающей промышленности.

Сооронбай Жээнбеков также поделился с журналистами своим мнением о зеленой экономике, внедрении новых технологий в транспортную инфраструктуру и по другим актуальным вопросам.