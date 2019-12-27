Туркменистан проведёт нефтегазовые презентации за границей

Туркменистан в будущем году проведёт нефтегазовые презентации в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Великобритании. Цель мероприятия — привлечение инвесторов для активного освоения нефтяных и газовых месторождений, сообщает информагентство Trend.

В частности, концерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть» во взаимодействии с корпорацией «Туркменгеология» организуют 24 и 25 февраля роуд-шоу в Дубае — крупнейшем городе ОАЭ. Вторая презентация, посвящённая туркменскому топливно-энергетическому комплексу, пройдёт 7 и 8 июля в Лондоне — столице Великобритании.

— Соорганизаторами роуд-шоу выступают компания Turkmen Forum и британская Gaffney, Cline & Associates, — уточняется в сообщении.

На презентациях потенциальных инвесторов пригласят принять участие в проектах по освоению нефтеносных месторождений, находящихся в туркменском секторе Каспийского моря. Другое перспективное направление партнёрства — это инвестиции в очередной этап разработки Галкыныша — одного из крупнейших в мире месторождений по запасам газа.

По данным Gaffney, Cline & Associates, Галкыныш располагает запасами газа в объёме более 27,4 трлн кубометров. Газ из месторождения сейчас поставляется на внутренний рынок и экспортируется в Китай. Голубое топливо этого месторождения определено как ресурсная база для поставок по транснациональному газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) мощностью 33 млрд кубометров газа в год.