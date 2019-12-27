Беларусь и Россия договорились о балансах экспорта мяса и молока на российский рынок в 2020 году

Руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов 26 декабря проинформировал о согласовании балансов закупок Российской Федерацией мясомолочной продукции у белорусских аграрных учреждений, сообщает « Интерфакс-Запад ».

Торговые представители аграрных ведомств Беларуси и России уладили формальности и достигли определенной договоренности, они согласовали объемы поставок мяса и молока российским потребителям в 2020 году, соответствующие документы в скором времени будут подписаны.

По предоставленной Алексеем Богдановым информации, ранее белорусская сторона предусматривала поставить в Россию более 3,5 миллиона тонн молока и приблизительно 320 тысяч тонн мясной продукции. По новым балансам планируется небольшое снижение.

По статданным сельскохозяйственного ведомства Беларуси, в Россию в период с января по октябрь 2019 года экспортировано продовольственной продукции на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, из них мясомолочной продукции на сумму 2,2 миллиарда долларов.