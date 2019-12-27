Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины

Давид Арахамия считает, что размер зарплат – деликатная тема. Он затруднился ответить на вопрос: может ли парламентарий получать высокую зарплату, если его избиратели живут бедно.
Сам Арахамия признался, что не считает себя бедным человеком, что позволяет ему не думать о депутатской зарплате, которую он тратит на благотворительность. Говоря о своих коллегах по фракции, парламентарий отметил, что там много простых ребят, которые переехали в столицу из регионов, привезли семьи. Вот им приходится непросто в плане финансов.
Недовольство размером своей зарплаты в декабре выразил глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська. Он подчеркнул, что не знает, как долго еще сможет работать за сумму, которая гораздо ниже желаемых 80 тысяч гривен.