Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины

Лидер парламентской фракции «Слуга народа»26 декабря высказал свое мнение по поводу размера зарплат нардепов Верховной Рады Украины. Политик считает, что все зависит от ожиданий общества: если люди хотят результативность, то размер жалованья должен быть 70-100 тысяч гривен, пишет « НВ ».

Давид Арахамия считает, что размер зарплат – деликатная тема. Он затруднился ответить на вопрос: может ли парламентарий получать высокую зарплату, если его избиратели живут бедно.

Сам Арахамия признался, что не считает себя бедным человеком, что позволяет ему не думать о депутатской зарплате, которую он тратит на благотворительность. Говоря о своих коллегах по фракции, парламентарий отметил, что там много простых ребят, которые переехали в столицу из регионов, привезли семьи. Вот им приходится непросто в плане финансов.

Недовольство размером своей зарплаты в декабре выразил глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська. Он подчеркнул, что не знает, как долго еще сможет работать за сумму, которая гораздо ниже желаемых 80 тысяч гривен.